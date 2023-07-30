「同胞須團結，團結真有力！」此語出自蔣渭水先生，台灣社運及民運鬥士。本文僅作為台灣政治現狀，探討的一種可行性。

聯合政府，又稱為多黨政府或聯合內閣，由2個以上政黨所聯合組成的政府，通常出現於議會制國家，或是當國家面臨內戰、外敵入侵等危機時，為了團結各方力量，進而形成的政府。並且有以下幾個優點：一、當國家有內戰風險時，聯合政府可避免內戰發生。二、對於民主國家，可避免少數政府的情況，使得政府免於癱瘓。三、可以反應多元的民意，增加政策的合法性與可接受度。四、可促進不同政黨之間的協商和妥協，減少政治對立及衝突。

首先，我國目前採用的政治體系為半總統制（或雙首長制），總統是由全民直接選舉而產生，並擁有部分行政權，因總統可直接主管國安、國防及外交事務；而代表五權之一的立法院，則是由不同政黨的立委所組成，並擁有立法權和監督權。

在這種制度下，如果總統與立法院的多數黨不同，就可能出現「少數政府」的情況。故總統無法得到立法院的支持，而難以推動自己的施政方針。這種情況，在台灣也已發生過多次，例如在前總統陳水扁先生及馬英九先生任內，均有類似情況。

在過去，雖有學者專家探討，如果台灣改成內閣制，能否解決上述提到的議題。但內閣制，是指國會中最大的政黨或聯盟所組成，並從中選出一位總理或是首相來領導。在這種制度下，內閣必須仰賴國會的多數信任才能存在。如果國會通過不信任動議，內閣就必須請辭，或是解散國會重新選舉。因此，在內閣制下，行政與立法之間有較高的一致性和配合度，也較容易形成聯合政府。

然而，以台灣目前的情況，要形成聯合政府可能面臨一些困難及挑戰：一、統獨議題。涉及到台灣在國際上與中國之間的關係和定位。不同政黨，對於此議題有不同的看法及主張，而且往往牽動著選民們的情感與認同。二、單一選區兩票制（並立制）的選舉制度。這種制度有利於兩大黨的競爭，也容易造成政黨間的對立。三、聯合政府的形成與運作，沒有明確的規範及機制。

那麼，在我們了解以上所提到的幾個重點後，該如何解決這項迫切的問題呢？以下是幾點拙見：一、建立「國家認同」及「全民備戰」的觀念。這兩觀念是各政黨間迫切建立的共同目標及核心價值。鑒於台灣在國際目前的政治局勢中，是沒有所謂統獨問題的，只有來自美中兩國的軍事對立，而產生對台灣的威脅及壓力。

而憲法將中華民國區分為台灣及大陸兩個地區。但事實上，台灣地區的涵蓋區域計有台灣本島、澎湖群島、金門群島、馬祖群島以及外離島地區（含東沙島及太平島）。所以建立國家認同，應先灌輸民眾，台灣地區就是中華民國，並結束那無聊的族群、種族劃分及對立。

且開戰與否，早已不是台灣自己能決定的。我們能做的，只有將軍事進行流血痛心的改革，以及建立全民備戰的觀念，使國家軍隊及人民的素質，提升能與強權國家較勁的程度。

二、 一切皆以國家利益為主，放下各黨利益與成見。聯合政府之所以在台灣無法形成的根本原因，在於各政黨間都有自己追求的利益，且為顧及選民（選票）的情感及認同，往往會為了私利而忽略國家整體利益。雖說人非聖賢，但當國家面臨唇亡齒寒之際，由各黨率先建立「一切都是為了國家利益」的觀念，並放下眼前的利益，豈有民眾無法被說服？被感動？

三、 成為美中溝通的橋梁，而非美中博弈的籌碼。台灣地區，即是目前的中華民國！我們既不是美國的馬前卒，也不是中國的特別行政區。國際政治，不是電腦運算的0與1，並非只有黑與白的世界。如同筆者曾提起的，台灣的最大優勢，在於自身的軟實力價值。既然，我們擁有對外來民族及文化的包容力，那為何在面對美中競爭時，只有兩種答案可以選擇呢？

在發展區域和平穩定的同時，避免不必要的挑釁與衝突，但同時在外交關係上秉持一個原則：時而示強，時而示弱，以爭取國際間的尊重及支持。

為此，台灣需要的是一位能將各黨意見統合的人士，並化作橋梁，致力遊走在各政黨間進行協調及遊說。同時，唯有完成以上3點，台灣才能擁有聯合政府的基本雛型。（作者為自由撰稿者）

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