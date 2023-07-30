民眾黨總統參選人柯文哲的售票演唱會，在他「三天三夜、我只在乎你、囚鳥」等一眾歌單中落幕，歌舞與花絮短視頻立刻四散發布，成串讚美、奚落、驚喜、嘲諷的年輕留言旋即噴湧而出。最初由幾位年輕幕僚提出演唱會創意時，柯文哲也是抓抓頭表示懷疑，但5分鐘內就被說服，決定全力配合「選歌、練舞」。

幾天前TVBS的7月最新民調，是國民黨723全代會後的民意反映，柯文哲支持率以32%比肩賴清德領先的33%。但在「20至29歲」的年齡段，柯文哲以68%超過6月且再漲20%，尤其遙遙領先侯友宜僅剩的2%！這種難以想像的懸殊，或者應該問：侯友宜陣營究竟做了什麼，才能讓年輕族群「崩盤」到如此田地？

侯友宜雖然在「婦女票、高齡票」有些微成長，但兩大民意致命關鍵，除了徹底崩盤的「年輕票」，還有超過3成以上的「政黨票」，即使在723大團結之後仍不願意回歸！侯陣營7月唯一的變化指標是「金溥聰開始操盤」，並且展開激烈等同「分裂國民黨」的內部鬥爭。而這就完全解釋了基層族群在目睹這些藍營荒謬、殘酷的權力鬥爭後，起身離開甚至再也不回頭的絕對反應！

竟然只剩2%！「侯金組合」在年輕人的眼中口碑到底有多「臭」，才能臻於這個極限數字？！毫無疑問，這與金溥聰強烈「批評、壓制」羅智強、許巧芯、游淑慧等這些他口中所謂的「參選小雞」，卻是在泛藍年輕族群中所剩無幾的「票房明星」有關！

以長期擁有藍營最大規模「超過百萬粉絲」的羅智強為例，金溥聰在723隔日的724依然不改論調，連續兩天「強攻、貶低、否定」羅智強，說他是在「舒適圈」，甚至還一如既往的由子弟兵「造謠詆毀」羅智強代筆陳長文而後被揭發。這種金溥聰向來「私人恨意」的騷操作，真正衝撞的其實是羅智強背後的百萬粉絲！

徐巧芯與游淑慧都是長期「揭發、砍殺」民進黨執政的少數巨炮，在被金溥聰要求「噤聲」之後，7月聲量大幅萎縮，藍營整個月幾乎完全沒有攻擊「賴陣營、綠執政」的輿論聲量。這些內心疑惑在藍營基層累積成「搞什麼鬼」，終於在日前「侯友宜跑去確診的蔡英文臉書留言請安問好」而大爆炸！已經沒有人不去懷疑：金溥聰是不是擺明了，專程是來「幫助賴清德當選」？！

侯友宜在5月「接受徵召」，原本應該衝出氣勢高峰的民調支持度卻一路下滑到最低的15%。而這次723全代會國民黨「全黨團結」，包括韓國瑜也相擁並肩公開力挺，侯友宜民調卻僅從23%上升至25%。扣除「團結票」，這完全證明了金溥聰一整個月的操盤輔選，「效果等於0，甚至更添負分」！金溥聰已經確定成為侯友宜今後黨內、黨外拓展票源的最大阻力。

侯友宜陣營周末前傳出，將原本簽約的公關公司「預算砍半」。熟悉選情布局的藍營人士已經發出警訊：這次大選從母雞到小雞，國民黨都將面臨競選經費的「金援」問題！侯友宜持續的低迷人氣，再加上金溥聰的到處惹人厭，都將使得藍營金主退避觀望。

在郭台銘美國訪問回來，可望在8月正式宣布獨立參選之後，就將直接瓜分侯友宜的藍營部分選票，難怪金溥聰趕緊出手放話「王金平派人勸退郭台銘、郭台銘屏東見賴清德」，旋即被王、郭打臉否認。在10月在野勢力必須開始整合之前，9月、8月兩次的民調事關重大，將決定「郭、侯」的兩人排序，這將提前加快「基層棄保」的初步意向！

只不過在此之前，年輕族群棄保動作最快，侯友宜只剩2%的支持度，意味著「金溥聰再不走人」，掌握台灣未來的年輕人眼中已經「容不下侯友宜」！

（作者為資深媒體人）