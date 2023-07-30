成都世大運開幕式，中華隊依「奧會模式」按英文T排序入場，大會司儀高唱「中華台北」名稱，現場觀眾報以熱烈掌聲與歡呼聲，教育部次長林騰蛟、體育署長鄭世忠隨團參與，並接受大陸官媒採訪，創蔡政府上任後中央官員登陸最高層級。不久前北大黨委書記郝平率領陸生團訪台，全程未受反中民粹干擾。疫後兩岸交流漸趨正常化。

兩岸關係不能再蹉跎

對比2017年台北世大運、2022年北京冬奧會，成都世大運是近年「奧會模式」落實得最好、兩岸溝通最順暢的一次國際賽會活動，更顯當下兩岸關係的和緩勢頭。2017年台北世大運時，蔡英文政府剛剛上台一年多，兩岸關係尚未嚴重惡化，當時大陸在政治顧慮下，未派出大規模團隊，並技術性缺席開幕式，但仍派國台辦交流局長黃文濤等官員隨團赴台，蔡政府也低調放行，提供便利，並未衍生政治風波。

2022年北京冬奧，當時兩岸關係已急轉直下，加上西方各國因新疆、新冠等問題紛紛倡議杯葛，蔡政府承受相當大的「抵制冬奧」壓力，但最後還是決定派團參加。開幕前夕，網路突然爆出我國手身著五星旗訓練服，因而遭獨派霸凌事件，兩岸天空滿滿政治硝煙味，不過大陸仍遵循「奧會模式」默契，兩岸體育交流終能維繫。

此次中華隊參加成都世大運，因臨近2024選舉而更顯得敏感，但陸方尊重我方次長級官員隨團的安排，比台北世大運大陸團來台規格還要高，相信此一模式在9月杭州亞運還將延續。背後代表三個跡象：第一，兩岸官方溝通管道雖未恢復，但很大機率曾就世大運、亞運進行過有效的溝通；第二，兩岸都有默契不讓政治因素干擾體育、青年交流；第三，兩岸民間的民粹對立情緒不再「一點就燃」，雙方民眾對恢復交流均樂觀其成。

兩岸交流逐步回到正軌，殊為不易。當然，大陸對兩岸關係性質的核心問題，會有自己的堅持，因而大陸媒體、學者在評論近期兩岸交流議題時，頻繁提及或暗示，只有重新確立九二共識作為兩岸協商基礎，陸生、陸客等制度化、常態化交流才能全面恢復。不過，改善兩岸關係已經沒有時間蹉跎，當務之急是讓台灣支持兩岸和平交流民意最大化，形成對台獨的牽制力量。

推動兩岸交流制度化

距離投票還有5個多月，在野政黨四分五裂、各自為政，討厭民進黨雖然是台灣社會多數民意，但透過2024選舉下架民進黨的難度愈來愈大。大陸或可思考，如何讓「民進黨執政」與「兩岸交流常態化」之間的邏輯脫鉤。首先，從民意結構來看，賴清德即便低票勝出，也會是少數的弱勢總統，民進黨立院也很難過半，台灣將回到2000年時朝小野大的格局，屆時賴清德必須向現實和民意妥協，否則施政將一事無成。切不能因為民進黨繼續執政，輕易得出「民進黨贏者通吃」或「台獨萬年執政」的結論。

其次，從國際情勢來看，全球關切台海和平穩定。大陸反對「台灣問題國際化」，但任何事物都具兩面性。賴清德不修正台獨立場，國際壓力就會轉移到民進黨頭上，近期外媒散播「疑賴論」，傳聞賴清德爭取過境美國更高規格待遇碰壁，都暴露了民進黨面臨的困境。大陸若能趕在拜登政府最後一年內美中管控分歧、恢復對話的窗口期，順勢推動兩岸交流制度化、且形成超越台灣政黨輪替的「超穩定狀態」，符合兩岸和平與融合發展大方向。

蔡政府兩岸核心官員與幕僚多經歷多朝、老成持重，正是賴清德國安團隊所欠缺。掌握今年下半年「疫後復常」契機，盡速恢復陸客、陸生來台的大交流之局，讓兩岸民間交流、融合的方向不可逆轉，這才是因應2024後兩岸和平「不確定性」的「最大確定性」。