曾經，在冷戰時期，美國為台灣發展提供了大力援助，卻也讓親美反共的意識型態深值台灣社會。所以，關於美國的一切都被視為所謂的「普世價值」，也局限了台灣人民對事物的認知。自二戰結束以來，美國向來奉行的就是以鄰為壑的霸權主義，其自稱「世界警察」維持國際秩序，無非是得益於世界各地的動亂，將自己的利益建立在別人的紛爭之上。

從1949年至今的兩岸問題就是如此。當初美國第七艦隊駛入台海，為的是將台灣納入反共的第一島鏈，保障其將勢力擴展到東亞地區。至於所謂「自由民主」，無非是她維護霸權的包裝。台灣固然在冷戰時期，利用美國援助發展經濟，獲取「冷戰紅利」，成為亞洲四小龍之首，但隨著中國大陸改革開放，台灣優勢逐漸沒落，加上李登輝時代「戒急用忍」的錯誤政策，台灣奇蹟一去不復返，「亞太營運中心」淪為難以實現的口號。

這當中重要的轉折點，就是1979年美國轉而承認中共，背棄當時蔣經國領導的中華民國政府。我那時經常受邀給政府機關、青年團體演講，聽眾經常問我：「美國拋棄台灣，不是自毀第一島鏈嗎？」我立即告訴他們，從美國的角度看，他們是把第一島鏈推進到中俄邊界。為了壓制當時美國認知的頭號敵人蘇聯，他們可以決定背棄與台灣的同盟關係，和中共結合對抗蘇聯，這就是美國赤裸裸的現實主義。

今天美國不再接受馬英九「不統不獨」、「維持現狀」的政策，縱容、支持民進黨否定九二共識，同樣是基於她「重返亞洲」、「亞太再平衡」的需要。2008、2012年兩次大選，當時美國尚須應付中東戰事，與中國大陸處於戰略合作關係，馬英九比起「麻煩製造者」陳水扁就顯得更符合美國利益。然而，自2014年「太陽花」暴動開始，美國就在幕後大力干預台灣政治，並為其全面壓制中國大陸的新戰略，哪怕馬英九一向和大陸「只經不政」，兩岸的經貿整合也讓美國忌憚，轉而支持有利美國「以台制華」的蔡英文。

如今蔡英文8年任期將屆，但美國打台灣牌對抗中國大陸的政策不但未改，而且變本加厲。去年年底，民進黨才剛在九合一選舉吞了敗仗，蔡英文就在美國的要求下，決定了延長青年兵役的政策。今年剛剛登場的漢光演習，美國「指導」的身影更是愈來愈明顯，在在顯示美國已經意識到兩岸兵凶戰危，但解決之道並非台獨分子寄望的派兵協防，而是要台灣自我防衛，甚至從過往要求台灣支撐2到3周，改為一旦開戰台灣至少得撐90天，說穿了就是並非要真正阻止統一，一切只為拖延戰事，達到消耗大陸的目標而已。

然而，台灣的發展無疑倚靠中國大陸。即便口口聲聲反對兩岸融合的民進黨，上台執政後也持續利用兩岸經貿維持出口紅利。原來民進黨自恃台灣的半導體產業，認為台灣經濟成長可以與大陸脫鉤，但所謂的「護國神山」台積電都已被美國不斷掠奪，今年第1季台灣經濟成長率更是負超過3個百分點。台灣經濟要發展，只要通過兩岸融合一途，而美國卻仍高度操縱台灣，阻礙兩岸關係和平發展。

如今美國雖傳出對賴清德「台灣總統進白宮」說有所質疑，但更像是放話與以輕輕敲打警告賴清德要學蔡英文走「隱性台獨」，實際打台灣牌並未收斂。美國的盤算是，當然不會承認或給予台灣「獨立」地位，而是要將台灣變成「類美國的準殖民地」，任美國予取予求。奈何國民黨總統參選人侯友宜及民眾黨總統參選人柯文哲也都不敢得罪美國，大家甚至還爭想接受美國「面試」，所謂「台灣前途由台灣人決定」，不如說「台灣命運正被美國推向毀滅」。

中國大陸歷經站起來、富起來再到強起來，早已不是不少台灣人至今還以為的一窮二白。在經濟、科技、外交等多個領域，中國大陸都已走出一條中國式現代化的道路，在世界上大放異彩。台灣與其將她視為威脅，不如融入其中共享民族復興的機遇，而唯有掙脫美國霸權的束縛，台灣才能走出真正的康莊大道。

（作者為新黨前主席）