民進黨學倫問題頻傳，繼轟動全台的林智堅「學位雙殺」之後，又爆出了蔣絜安的「抄襲」與「槍手」兩案併發的事例，這對賴清德信誓旦旦的學倫問題，不啻重重的刮了一個大耳光。

蔣絜安可以說是最具體的學風敗壞範例了，甚至比林智堅的「論文門」還要悚人聽聞，因為蔣絜安不但與林智堅一樣，是「兩案併發」，台大、中央的「雙學位」，都是蒙混而來的，更爆出了比「抄襲」更嚴重的「槍手」案。其中台大的「抄襲」已定讞，被「撤銷學位」；但中央的「槍手」案，卻尚未引爆，還不知道最後的結果如何。

蔣絜安針對台大的撤銷學位，發表了一個千字的聲明，儘管承認了「抄襲」，但卻故意將台大、中央的兩案混為一談，讓許多人誤以為只是「抄襲」而已，實際上，中央的論文，就是道道地地的「槍手」案。

蔣絜安是在2014年12月，在其家翁鍾肇政薦舉下，出任桃園市客家事務局的局長，這時蔣絜安仍在中央大學客家研究所在職班就讀，隨後在2015年，以《當代客家女紅意象建構及其行銷》論文，取得中央大學的碩士，這個時間點非常重要，初接要職，公務繁冗，而畢業年限將屆，兩相衝突，已無法獨立完成論文，迫不得已，就找了薛雲峰作為槍手，替她代寫論文。

薛雲峰是學者出身，亦對客家文化夙有研究，出版過多本著作，在台灣各大學授課。蔣絜安於上任之際，禮聘薛雲峰為機要秘書，顯然就是為了倩請他代為執筆。有關是誰「主動」的問題，目前雙方各說各話，殊難論定。以雙方往來的email內容判斷，當是薛雲峰意欲表功，故自告奮勇，表達了可以協助她完成迫在眉睫的論文，而這也是蔣絜安延攬他入客家局的緣起。但所謂的「協助」，究竟可以「協助」到怎樣的程度，並不清楚。但是，薛雲峰既有感恩圖報之心，而蔣絜安又迫切需要幫手，因此兩人一拍即合，是可以推理而出的。

平心而論，薛雲峰雖是缺乏學者應有的風骨，難辭其咎，而勇於出面認錯，猶不失坦坦蕩蕩，其過猶小；但蔣絜安挾恩威脅，命令下屬剋期完成，則不僅可能涉及職場霸凌，甚且是明知故犯，罪責重大，則是顯而易見的。但蔣絜安居然說成是她受到薛雲峰的「恐嚇威脅」，故不得不「接受」薛雲峰的「好意」，則分明就是一種「遁詞」，薛雲峰只是蔣絜安延攬的下屬，機要秘書之職，去留完全可以操掌在蔣絜安之手，世間豈有下屬可以威脅上司的道理？這是完全說不通的。如果蔣絜安的說詞可以成立，則世間暮夜苞苴、貪污索賄的人，豈不是都可以振振有詞地說他們也是「迫不得已」的？

蔣絜安與薛雲峰的交惡，乃至薛雲峰的去職，目前雙方說詞不同，很難論定。但蔣絜安試圖以攻擊薛雲峰的道德、人格缺失，如酗酒、遲到、同居、性騷擾，以為自己的罪責開解，則是不爭的事實。這是許多罪人，慣常運用的「轉移焦點」之技。這與蔣絜安花了相當多的篇幅去誇讚她的前家翁，強調自己是如何尊重、孝敬鍾肇政的手法，一呼一應，一方面貶抑對方，一方面高抬自己，其實根本混淆是非、錯亂邏輯，是明眼人一見就可拆穿的。

目前台大已針對「抄襲」作成「撤銷學位」的決議，但因為媒體的噤聲，多數人還不知道蔣絜安尚有更嚴重的「槍手」事件。蔣絜安移轉焦點，故意將中央的「槍手」事件，輕描淡寫而過，洋洋灑灑的千字文，避重就輕、混淆真相，不但邏輯完全不通，更不見有若何悔意，雖然辭去民進黨客家委員的職位獲准，其實還是障眼法。在整個事件中，蔣絜安一味將過失推卸給薛雲峰，不但是民進黨政治人物的慣技，而且民進黨人員的晉用，以區區一個名不見經傳的蔣絜安，居然因某人的推介，就能被重用，將國家公器視為私人企業，民進黨以及提拔她的鄭文燦、賴清德，是不是應該給全台民眾一個清楚的交代？（作者為自由撰稿者）

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