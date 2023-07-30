《八尺門的辯護人》台劇熱映，韓劇《絕世網紅》風靡全球，兩齣劇共同的隱諱論述是：社會階層的固化與不易流動！

我們都知道，70萬的移工為台灣建起了高樓與高鐵，看護了老人與病人，卻仍遭受仲介的不當剝削，以及不平等的工作條件。生活在同一座島上，台灣政府的人權立國政策僅限我國籍的台灣人，對外勞來說真的只是口號，並已多次遭受美國國務院等國際組織警告。

天龍國的居民們，通訊錄中有一位新住民朋友嗎？一起追垃圾車時，會跟身旁的外傭微笑致意嗎？我們都習慣對台灣人示好，卻對外人視若無睹，或者更精準地說，對白人與英語系國家有著天然好感，對於東南亞移工則是不自覺的歧視。

《八尺門的辯護人》劇中，60萬的原住民曾是最底層，如今升了一級，成為漢人老闆剝削外勞的劊子手，更常要扮演代罪羔羊的角色。劇中連法官都可以透過層層巧妙運作達到世襲的目的，低端人口如今真的更難有機會往上流動，畢竟如今就算好好讀書，大學學歷也早就貶值了，三級貧戶阿扁念到台大當上總統也是過去式了。

《絕世網紅》的女主角徐雅莉，因為父親生意失敗，從富家女成了只有高中學歷的打工仔。順利經營社群平台獲得130萬粉絲後，徐雅莉重新飛上枝頭，還與富三代談戀愛，也跟「佳賓會」的一群閨蜜網紅開啟無止盡的恩怨情仇。有趣的是，佳賓會的網美們，有的也只是打腫臉充胖子，藉名氣賣淫獲利買包，面對真正的富人們，有著不自主的自卑。

韓國的財閥階層當然遠比台灣來得僵化，攀不上金字塔的首爾年輕人，只好靠著征服社群平台的演算法，以流量上位。台灣的部分網紅也有吸毒詐騙犯的黑背景，很多人工美女更是比AI美女還要假，但都無損粉絲不離不棄的支持。

成為網紅當然可以翻身，只要掌握了你我眼球與流量密碼，也能有業配帶貨甚至嫁入豪門的機會，但網紅潮起潮落，生命週期短得可憐，露奶網美的青春也越來越不值錢！就連新聞主播未來都要跟AI競爭了，沒有根底的網紅們確實只能賺點機會財。

韓國年輕人當練習生，台灣小朋友靠選秀，當藝人本來就是常年出路，但網紅沒有唱跳實力，更沒有專業素養與法律觀念，翻船狀況確實多得多。百萬YouTuber小玉，透過深偽技術販售猥褻影片，一審已依《個人資料保護法》判處共119罪，處5個月有期徒刑，合併應執行5年6月，沒收犯罪所得1178萬餘元。

透過追劇，我們發現台韓兩地弱勢底層的困境竟是如此相似，奧斯卡金像獎電影《寄生上流》也曾深刻著墨。除了居住正義之外，年輕人如何改變命運，能夠在權勢社會中獲得機會，這肯定不會是兩國總統大選關注的議題，但卻是總統當選人不能迴避的命題。

（作者為鍶科技暨幣特財經總編輯）