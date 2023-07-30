近日，中共中央政治局召開會議指出，雖然當前中國經濟運行面臨新的困難和挑戰，但是中國經濟具有巨大的韌性和潛力，長期向好的基本面沒有改變。

一周前，中國國家統計局公布上半年GDP初步核算結果，第2季同比增長6.3%，上半年同比增長5.5%，不及市場預期。

對於當前的經濟困難，政治局會議指出「主要是國內需求不足，一些企業經營困難，重點領域風險隱患較多，外部環境複雜嚴峻」。考察近年來中國的經濟發展歷程，可以看到，國內需求不足不僅是週期性問題，也摻雜了體制性和結構性因素。

中國正處在經濟結構轉型、新舊動能轉換的關鍵時期，各種經濟問題和矛盾日益凸顯，最終都會對投資和消費造成影響。同時，2008年國際金融危機以來，全球經濟也在經歷深刻的變革和調整，逆全球化趨勢明顯，中國經濟發展的外部環境日益惡化。

總之，中國經濟正處於增長速度換擋、結構調整陣痛和外部衝擊頻發的「新三期疊加」階段，這是未來較長一段時間，中國經濟發展都必須要面對的大背景。

對於當前的經濟困難，大致有兩種解決思路。第一種思路是從需求不足入手，主張採取更為擴張的財政和貨幣政策；第二種思路是憂慮大規模宏觀刺激政策的成本和副作用，主張通過更加深入的結構改革來擺脫困局。

在第一種思路下，有兩個期盼度較高的具體政策：一是直接貨幣補貼居民部門以促進消費。二是採取措施，提振房地產市場，救助房地產企業。這兩類政策的實施，一定要合理、適度，否則確實都會產生嚴重的副作用，成本極高。當然，這兩種思路也不是非此即彼的關係，而是在程度和力度上的選擇和折中。

會議指出，要用好政策空間、找準發力方向，精準有力實施宏觀調控。這一定調表明，宏觀政策要釋放空間，進一步發力，但是也排除了實施大規模刺激的可能性。

在結構改革政策方面，會議強調要通過增加居民收入擴大消費，大力推動現代化產業體系建設，切實優化民營企業發展環境，以及有效防範化解地方債務風險。除了居民部門之外，這些政策主要涉及的經濟主體是地方政府和民營經濟。

從中國經濟發展的經驗來看，地方政府和民營經濟是最具活力和最有創新力的部分，很多體制突破和機制創新都是二者勇於進取、不斷探索的結果。

目前，民營經濟發展遭遇一定瓶頸，除了政策宣導之外，也要積極推動理論和立法方面的工作進展，優化民營企業發展環境，解決民營企業的後顧之憂。在上一個發展階段，以房地產和基建為核心的快速城市化，是地方政府推動當地經濟發展的基本模式。當前，這一模式已經不可持續，尤其是很多地方政府積累了較高的債務，進一步限縮了其發展動力和發展空間。探索新的地方經濟發展模式和地方政府財政模式，有序化解相關債務風險，也是未來中國經濟發展的一項重要任務。總之，中國經濟內生動力的持續增強和社會預期的持續改善，還是要依靠地方政府和民營經濟的活力和創新力。

隨著宏觀經濟政策的持續加力提效，結構性改革的逐步展開，以及疫後各項工作的進一步步入正軌，下半年中國經濟復甦的步伐應該會相應加快。然而，也不能低估未來較長一段時期內中國經濟發展可能會面臨的困難，除了內部結構調整，還有來自外部的不確定性。

因此，當前局面下還是要堅持穩中求進的總基調，統籌發展和安全，保持政策定力，預留政策空間，加強政策儲備。除了釋放一定的宏觀經濟政策空間之外，還是要多措並舉、多管齊下，在保民生、促就業、防風險等方面把工作做實做細。其中，最重要的還是要通過體制機制創新和結構改革，激發地方政府和民營經濟的活力和創造性，共同促進創新引領的經濟結構轉型，實現高質量發展。（作者為中國社會科學院經濟研究所宏觀經濟學研究室主任）

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