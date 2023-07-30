美國28日宣布提供台灣3.45億美元（約108億台幣）的軍援，其中包括供應現貨軍品及人員專業培訓，以強化國軍當前戰力，惟備忘錄中並未提供詳細的軍品清單。這是美國在50年前停止對台無償軍援後，首度恢復對台軍援，大陸央視30日隨即發布一則極具針對性的「閩南沿海直升機演練掠海對島打擊」影片，美國軍援可能引起的台海安全風險，蔡政府應精確掌握並因應。

這次是美國首次動用「總統撥款權」軍援台灣，從美國現有庫存提取的方式對台提供軍援。對此，大陸國台辦發言人陳斌華29日表示，民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，企圖「倚美謀獨」、「以武謀獨」，強化與美軍事勾連。如任由民進黨一條道走到黑，青年只能當炮灰。

此次美國破例對台軍援的性質屬於救急而非救窮的性質，主要原因是近年共軍戰力擴張甚速，兩岸軍力差距嚴重失衡，若不即時強化國軍戰力，極可能誘發中共以軍事手段解決統一問題。再者，目前台灣已在美國建議下購買不少武器裝備，但因俄烏戰爭及其他相關因素，交貨成軍還需要相當時間，因此美國從現役的庫存武器裝備提撥部分給台灣，縮小台灣落後的差距，也能夠順利銜接未來接收新裝備操作使用。

針對美國此項對台軍援，大陸官媒隨即發布「閩南沿海直升機演練掠海對島打擊」影片，這是台灣當面的東部戰區71集團軍陸航旅的直升機，實施遠距離海上機動和實彈射擊演練，並連續發射多枚空對地飛彈，完成對目標的打擊。由此不難看出中共對美國首度恢復對台軍援的表態，其一貫的立場並無改變，但台灣在獲得軍援後如何強化具體戰力，以及2024總統大選的結果 才是真正的焦點所在。

美中台三方互動的基礎主要是美中三個聯合公報、美國對台的《台灣關係法》和「六項保證」，美國是依《台灣關係法》來加強台灣軍備。但這幾十年來台灣軍力強化的效果十分有限，國防預算的額度就限制了軍力的規模，而人員的招生招募、人員素質、軍隊訓練、組織文化、三軍聯合作戰之戰力整合、後勤補給保障能力、部隊士氣、全民國防落實程度、社會對軍隊的信任及支持等，實況與理想標準差距過大，因此已引起美國和西方國家的憂心。

近年中共海、空軍已常態在台海周邊活動，包括軍艦的戰備警巡、戰機經常飛越海峽中線到鄰接區的我方訓練空域活動、無人機繞台進行高空偵察、因政治因素而對台進行圍台軍演或飛彈試射、航母到花東外海進行起降飛訓等，太多軍事活動都對台灣戰略縱深進行大量壓縮，造成台灣軍事緩衝及安全裕量不足，面對中共對台軍事壓力的量變及質變交替進行，軍方的當務之急是重新擬定應對策略，否則台海的安全威脅將不斷升高。

自中共軍改後，共軍被要求積極做好備戰打仗，台灣面對中共的軍事壓力，其頻度、廣度、強度只會與日俱增，在獲得美國有限軍援後，如何積極軍事改革來強化具體戰力是非常嚴肅的課題，否則軍援無法提升為實際戰力，卻反而成為大陸軍事施壓的藉口，蔡政府就虧大了。

（作者為前空軍中將副司令、國立清華大學榮譽講座教授）