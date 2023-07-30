在2024總統選戰正打得一片混沌、吸引所有人的目光之際，行政院冷不防宣布由中興大學校長薛富盛接任環保署升格環境部的第一任部長，原農委會主委陳吉仲升任農業部長。

對於前者，環保團體表示，薛富盛過去的學經歷與環保關係不大；後者，農業粉專「Linbay好油」直言換湯不換藥，實在是高興不起來。據了解，行政院原本屬意環保署長張子敬原地升為部長，但是因環團連署反對，最後找了一個與環保界不熟的薛富盛擔任部長。但行政院也沒有虧待張子敬，硬是讓他升了政務委員，錢多事少離家近，真是好命。

行政院拔擢陳吉仲，顯然是對他在農委會表現的肯定，閣揆陳建仁也說，陳吉仲在照顧農漁民方面，一向盡心盡力，但民眾可不這麼想。根據中時新聞網所做的一項網路民調顯示，高達84%的人對這項人事安排不滿意。

事實上，無論是蘇貞昌內閣還是陳建仁內閣，陳吉仲的民調經常在所有閣員中敬陪末座，在最近一次今年3月陳建仁上任滿50天的民調更顯示，陳吉仲是唯一一位不滿意度超過滿意度的閣員，可見他有多顧人怨。

令人驚奇的是，儘管他的表現這麼差、這麼不得民心，甚至政壇上還有人認為，陳吉仲升任部長會拖累賴清德的選情，但陳吉仲自擔任農委會主委以來，無論爭議多大、民調多低，他的位子就是八風吹不動，坐得穩穩的。

眾所皆知，陳吉仲的背後有總統蔡英文撐腰。然而，眼看著包括前新竹市長林智堅、前民進黨副秘書長林飛帆、甚至前衛福部長陳時中等多位「小英男孩」或「小英老男孩」都已一一中箭落馬、離開權力核心，陳吉仲竟然依然屹立不搖，可見他確實知道民進黨高層要什麼，然後使命必達，難怪陳吉仲能夠抓得住層峰的心。

對民進黨來說，陳吉仲的四大功能是：一、可以不計形象、不計智商地對大陸罵陣。整個內閣裡，除了外交部長吳釗燮，就屬陳吉仲最會狂嗆對岸，對拉住深綠基本盤來說，這很重要；二、大撒幣短暫穩住農會系統和農民；三、全力配合2025非核家園政策；四、掌控已改為公務系統的農田水利會及其擁有的龐大資產。仔細觀察這四大功能，都與選舉有關。

近年來台灣農產品除了外銷銳減，另一個威脅是搶地的光電。原本是台灣特產的鯛魚、虱目魚和文蛤等，在漁電共生政策下，產量大幅減少。如嘉南地區虱目魚和台灣鯛的放養面積至少減少了1/3，主因就是魚塭大量出租去做漁電共生。

不為農民、漁民爭取權益的陳吉仲，卻恰好是民進黨強推「2025非核家園」的最佳夥伴，因為經濟部要拿農地、漁塭、森林、埤塘來種電，身為農業最高主管的陳吉仲總是全力配合。如今他更上一層樓，台灣的農漁業又會受到什麼樣的摧殘，思之令人不安。

陳吉仲另一個「功在黨國」的貢獻是全力配合將全台各區的農田水利會收為國有，水利會累積逾兆的資產與土地，從此成為中央農業主管機關所管轄，陳吉仲會怎麼用，令人好奇。

民進黨用人不看專業不看品格，一切只為選舉考量。但這種人事安排，選民不會埋單！

（作者為作家）