珠海，不知道大家對她的印象是什麼？海洋公園？經濟特區？航空展？這些都是。位於珠江的出海口，珠海港珠澳大橋竣工後，珠海成為中國內地唯一與中國香港、中國澳門同時陸路相連的城市。珠海是中國重要的口岸城市。

因為是從南京出發，所以選擇飛機前往，但珠海機場離市區較遠，而且目前只有機場大巴或公交可以前往市區。如果想直接進入市區的話，建議可以搭乘高鐵，珠海站就在珠海市區最熱鬧的香洲區。

因為靠海，珠海有著以海岸線聞名的情侶路，沿著海岸線也設計了許多景點，愛情郵局、珠海漁女、城市客廳、日月貝及珠海博物館等。沿著情侶路走，天氣好的時候吹吹海風，踏踏沙灘，享受一種只有在海邊才有的鬆弛感，也是許多人來到珠海的原因。

珠海漁女是座現代雕塑作品，先有漁女，再賦予神話故事。在珠海漁女的故事裡，美麗的龍王公主手捧明珠化身漁女來到人間，只為追尋真愛的情郎。也因為特別的造型與美麗的故事，珠海漁女成為珠海十景之一，在情侶路上等待著情郎，也等待著遊客。

沿著情侶路持續往下走，便會看見兩棟貝殼形的建築物，暱稱為「日月貝」的珠海歌劇院，也是全國唯一建設在海上的歌劇院。貝殼造型的外觀，隱含著設計理念「珠生於貝，貝生於海」，一棟現代建築就與當地產生了聯結。因為是在海島上，前往日月貝只能開車或是公共交通前往。

情侶路沿線以戶外景點或是海邊景點居多，而走到最後，參觀紀錄著珠海發展歷史的珠海博物館便可以是這段海濱大道的完美終點。珠海博物館是免費參觀的，不過需要提前在微信上預約登記，才能入館參觀。

珠海博物館的展覽大概分為幾大塊，一是經濟特區的發展，介紹珠海如何從一個小漁村，因地理位置與時代機遇，建設經濟特區，成為一顆海上明珠。

在博物館樓上，展示著珠海人的傳統家風與風俗活動，將原本珠海人的生活，一次性的濃縮在博物館裡。我覺得比較特別的，就像其他南方靠海的城市一樣，珠海人也注重家族團結以及建設家鄉。在「珠海歷史」展區，便展示著歷代珠海人打拼與傳承的家風。

位於廣東省的珠海，飲食上也是地道的老廣風味。早茶來個各式腸粉，都是攤位上現做的，粉皮非常順滑，種類也非常多，一般小店都可以多達十幾種腸粉可以選擇。從一般的雞蛋腸粉，到各種搭配的，比如蝦仁雞蛋、肉沫雞蛋等。

到了中午或晚餐，選擇一份豬雜粉或豬扒意面，這種廣式茶餐廳特色，在珠海可以用非常實惠的價格滿足你，而且份量都很不錯。如果天氣熱了，找家廣式甜水店，各類水果撈、小甜水、傳統仙草等，也是應用盡有。

當然涼茶也是廣式特色中不可少的一塊。用多種中藥材熬製，一碗「黑漆麻烏」的涼茶，那可是真正的消暑聖品。透過藥材的藥性，從身體裡根源的去暑去濕。一碗涼茶，必定苦口，苦完的回甘勁，卻能唇齒留香，真正是老祖宗的智慧。

古春堂便是其中的老字號，一碗招牌涼茶非常實惠，也順應市場變化，推出許多小甜水，但仍然是保有老字號，實在實惠的本質，到珠海的朋友推薦可以嘗試看看。

除了廣式飲食外，跟大家介紹一項珠海特色菜，是一道「硬菜」，將路上與海裡的鮮，融合在了一塊，這就是「生蠔雞火鍋」！肉質緊實的廣東清遠雞加上手掌大的生蠔，這麼豪橫的吃法，我在珠海品嚐到了。

在拱北口岸附近或是居民樓下，生蠔雞火鍋真是珠海人晚餐的心頭好，即使在炎熱的夏天，仍然高朋滿座。清遠雞在火鍋內是越煮肉質越緊實，非常彈牙，完全不柴。而生蠔呢，更是夜市上蒜泥生蠔的2-3倍大。肥美的生蠔在火鍋裡煮熟，厚實的蠔肉跟碩大的體型，基本要分兩三口才能吃完一個！喜歡海鮮的朋友們，千萬別錯過了！

生蠔雞火鍋真是珠海人晚餐的心頭好。（作者提供）

珠海，一座生活氣息濃厚的城市，匆匆待了一天，仍有許多來不及去的地方。有機會來到珠海的朋友們，可以預留個2天時間，在這濱海城市走逛，感受不一樣的城市氛圍。（Miguel/現居南京）

（本文來源：【兩岸青年】公眾號）