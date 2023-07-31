近年來，台灣缺工的問題相當嚴重，但卻同時存在低薪的問題。理論上有缺工，企業必須提高薪資才能吸引人才，故缺工和低薪理論上不會並存，除非失業、低薪存在於某些特定產業、特定部門的結構性問題，或短暫的摩擦性失業。

在缺工問題上，背後的原因包括：第一，就社會人口面而言，近年來老人化、少子化問題相當嚴重，我國產業空缺人數近十年來維持在20幾萬人，以至於超過6成以上的企業處於缺工的狀態。再者，台灣廣設大學，又沒有好的職業吸引這些高階人才，以至於高階低用，不少人為了追求興趣，工作進進出出，或追求穩定工作參加公務員考試、延緩就業。此外，由於勞動條件不佳，故中老年人就業和婦女二度就業的比率偏低，整體勞動參與率遠低於韓國、日本、美國。

第二，就經濟層面分析，台商回流、半導體產業熱絡，吸引了眾多就業人口，加上前幾年房地產價格高漲，使營建業人力需求上漲，也加深了傳統產業、服務業的缺工問題。同時，在新冠肺炎期間，不少服務業面臨減薪、裁員、缺乏保障，以至於不少人轉業到製造業，或參與外送平台。在解封後，餐飲、觀光、零售等服務業轉趨熱絡後，面臨更嚴重的缺工問題。

至於缺工嚴重為何無法促使企業提高薪水？其一，缺工嚴重的服務業部門，缺乏資本投入、研發少，且商業模式不佳。在通膨嚴重的情況下，薪水增加的幅度不如成本增加幅度，由於企業利潤率普遍不高，無法為員工大幅加薪，以致人力波動。其次，近年來產業有M型化的現象，電子資訊業、半導體產業一枝獨秀，以高薪吸收了不少勞工、技術人才，導致服務業缺工卻又無力提升薪資的現象。其三，廣設大學但服務業又飽受法規的管制，無力精進商業模式，創造更多高薪的就業機會。

至於如何解決缺工問題呢？首先，建議在各高中、大學廣設生涯規劃師，協助年輕人了解未來該選什麼課程？需不需要唸研究所？進入什麼行業？考什麼證照？會有什麼樣的薪水？使年輕人了解選課、就學和薪水的連結，降低學用落差的情況。另一方面，透過政府的培訓讓青年了解數位轉型、淨零排放、人口老化／少子化、平台經濟、資料經濟等的發展態勢，以及政府政策的規劃，使青年得以學有所用，而不至於人浮於事。

其次，增加人才培訓，訓練跨領域的專長，以利轉業；國外利用學習券、數位券（digital voucher），協助跨領域的學習，降低失業的可能性。再者，放寬勞動條件、勞動時間、地點、職位限制，鼓勵中高年齡及婦女二度就業。另外，在製造業、高科技領域上，應該加強技術人才的引進，並善用在台灣留學的高階人才、在地就業。

同時，政府考慮提供租稅優惠鼓勵服務業自動化，一方面降低勞動力的需求，另一方面提高生產力，提供更多高薪的就業機會。而企業也應有對策，一般言，企業吸引人才有三個要件：其一，薪水；其二，環境；其三，公司願景。在願景方面，包括公司對ESG的規劃，員工的生涯發展，讓員工充分了解自己未來的可能職涯，提高員工加入公司的意願及向心力。

而在中長期上，我們提供三點建議：其一，產業結構的調整。隨著人口老化、少子化的現象加劇，台灣無法承受更多低附加價值、勞力密集產業的發展，因此，政策鼓勵高附加價值並適度淘汰低附加價值、勞力密集高、污染高的行業勢在必行。其二，制定政策加速經營不善的技術大學退出，以免專上教育過度供給、產生高階低用的情況。同時，再配合技職教育的擴大，培育更多技術人才，以滿足科技人力的需求。鼓勵大學退出，例如可以在一定的期限內申請，但保留幾個百分點的土地變更地目，加速退出意願。

其三，服務業的鬆綁、產業化，並設法將超額儲蓄、保險資金導入服務業，助其精進商業模式，才能創造更多高薪的就業機會，使缺工、低薪問題一併解決，畢其功於一役。此乃重中之重的策略，台灣資金很多，超額儲蓄有10兆元之多，保險資金也有30兆以上。如果政府服務業主管部會都有10％左右的「鬆綁、產業化績效指標」（KPI），鬆綁可以促成超額儲蓄、保險資金導入服務業，而產業化指標則有助於提高投資報酬率，吸引廠商投入、商業模式精進，創造更高薪的就業機會。