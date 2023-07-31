拜登總統首度動用提撥授權軍援台灣，白宮宣布援助台灣3.45億美元軍備品項。

吾人應如何解讀此項軍援？首先就其宣布時機點來說，華盛頓時間為周五下午下班前，白宮選在此時宣布，此乃美國政治標準「周五傾倒新聞」(Friday News Dump)手法，其中用意值得各方解讀。

其次是依據本案從今年就開始傳聞已經啟動，但歷經多番波折最終才能定案，並且額度還低於多次傳聞5億美元額度，特別是還涉及多項會計精算價格額度程序來看，其並非應付當前海峽軍事情勢所導致之緊急需求，而是在於表達政治立場與姿態。

再者從美國財政年度期限評估，美國總統在10億美元額度內首批作業需時如此之久，在2023年財政年度時程內，能否繼續運用剩餘額度，其中變數甚多，吾人難以樂觀期待。

此外有傳聞指出，美國希望透過援助軍備品項來改變我方軍事戰略與作戰構想，此種說法若是從我軍事體系結構之鈍重性，以及此項軍援與我軍事採購額度對比，不過是杯水車薪來看，顯然其可能影響能力是遭到誇大失實。

不過由於北京對於我與美國任何軍事合作關係，勢必都會循例抗議，而本案係以拜登總統本身之總統提撥權而促成，整個焦點都會聚焦在拜登本身，是否會因此衝擊到美方所希望推動與北京方面之高峰會，值得吾人觀察。

同時是要提醒，本案源起是在美國國會透過法案授予總統撥款額度，拜登審度其與國會互動，必須對此買帳採取實際行動。由此顯現國會集體政治意志，在左右行政部門外交決策上，還是有其影響力，吾人必須牢記。

最後必須指出，軍備移轉與採購皆有其軍事意涵，但軍備援助基本上是展現政治姿態，就軍事上來說，獲得軍備援助只要派得上用場，都應正面評價；但其中所產生之政治效應，那就是另外一本帳囉！

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