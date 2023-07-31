中美在太平洋島國展開激烈競爭，索羅門群島總理索加瓦雷7月初訪問北京，和總理李強簽署9個合作文件，習近平同步發布針對太平洋島國的「2050年藍色太平洋大陸戰略」。針對大陸的布局，美國國務卿布林肯日前出訪東加，指責中國的「掠奪性經濟活動」，美國國防部長奧斯汀也訪問巴布亞紐幾內亞，準備派遣美國海岸警衛隊船隻協助該國保護海洋資源，擴大美國的軍事存在。

中美拉攏太平洋島國

太平洋小島於二次大戰後成為美國的勢力範圍，隨著冷戰結束，美澳兩國認為其圍堵共產勢力的第二島鏈戰略價值遜色，因而疏於經營，也給中國帶來發展的機會。21世紀中國崛起，隨著經貿關係的擴大與全球利益的加深，太平洋豐富的漁業資源以及亞洲通往中南美洲的航路，對中國的重要性日增，中國對於太平洋島國的交往也從對台灣外交空間的擠壓，轉變成為經貿甚至安全的思考。這種思考更逐漸提升到全球主義的外交戰略層次，在經貿利益與安全考量之外，氣候變遷、南南合作甚至發展道路等議題，都成為中國積累全球信譽與建構國際政經新秩序中的一環。

中國總理溫家寶2006年首次出訪斐濟，中國外交觸角正式伸向南太平洋地區。同年4月中方和此一區域8國建立「經貿合作夥伴關係」，透過優惠貸款、資源開發、陸企投資等方式提升關係。2017年中國提出「藍色經濟通道」，和11個太平洋島國簽署一帶一路協議或備忘錄。不同於過去歐美國家採取的軍事干預或政治控制外交模式，中方透過經貿合作、領導人訪問、文化傳播等方式，與太平洋地區國家建立雙邊與多邊外交關係。

快速的發展引起美國與澳洲的警惕，也開始積極拉攏當地諸國，重新注入資源，特別是在軍事與外交上加大力度，對抗中國在當地的發展。去年4月，中國和索羅門群島簽署安全協議，外界對內容所知甚少，引發了中國可能在當地建立軍事基地的疑慮，美澳危機感更甚，加速外交與軍事的布局。當時的澳洲總理艾班尼斯也表示要「重新參與」南太平洋。

去年7月太平洋島國論壇會議，美國副總統賀錦麗在會中宣布，將大幅深化美國在該區域的存在，計畫提供6億美元資金，並任命首位美國駐太平洋島國特使。美國也開始陸續恢復在該地區的許多大使館。9月拜登主持首屆美國—太平洋島國峰會，發表《美國—太平洋夥伴關係宣言》，並宣布未來10年為太平洋島國提供8.1億美元援助，加強雙邊合作。

台灣應調整外交戰略

今年5月布林肯出訪巴布亞紐幾內亞簽署了兩項安全協議，允許美國在緊急情況下使用當地軍事基地，並讓美國海岸防衛隊登上該國漁船協助打擊非法捕魚和毒品緝私。美國與3個太平洋島國簽《自由聯繫協定》（COFA），美軍能夠保有對這3個國家領海的近乎排他性的使用權。今年已與密克羅尼西亞、帛琉兩國完成續簽，只剩下馬紹爾群島。一般預料最後續簽的可能性還是很大。可見美國在該地區的軍事實力仍有強大的優勢。

中美在太平洋島國的競爭特別是軍事與外交日趨激烈，台灣很難置身事外。中華民國邦交國多集中在拉丁美洲和大洋洲美國勢力範圍圈，缺乏美國的協助，台灣要維持一定的國際承認有其難度。目前太平洋島國中，馬紹爾群島、諾魯、吐瓦魯和帛琉為我邦交國，大洋洲對我外交工作非常重要，但中國崛起，並高度關注太平洋島國的戰略地位，兩岸外交角力在目標與實力上已大為不同，台灣對該地區的外交戰略應有所調整。

美國《外交家》雜誌揭露，今年2月密克羅尼西亞即將卸任的總統帕努埃洛曾和外交部長吳釗燮會面，討論恢復邦交事宜，直接開價15.4億元台幣，此外每年還想獲得台幣約4.6億的援助計畫。美國智庫蘭德公司分析師葛羅斯曼今年6月在《外交事務》期刊發表一篇文章中，主張美國除結合域內的紐澳盟友外，也應引進英、法、日、印度以及台灣等域外國家的力量共同對抗中國大陸在該地區的擴張。若台灣加入該地區的對抗，所付出的代價就可能更高於密克羅尼西亞的需索，台灣真的需要如此昂貴的「面子」嗎？