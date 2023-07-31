對於司法改革，民進黨總統參選人賴清德在參加全國律師後援會成立時表示，這7年多來蔡英文推動司法革新，「當然離民眾滿意目標還有一段很遠的路要走」，他承諾未來若當總統，會極盡可能打擊黑金槍毒詐，還給台灣社會一個和諧、安定、公義的社會。賴清德這番話透露了連他對蔡政府推動的司改都不滿意。

蔡英文長臂伸入司法

時間拉回到2011年7月，當時擔任民進黨主席的蔡英文，代表民進黨參選2012年總統大選，她抨擊同為法律人的總統馬英九，批馬沒有政治承擔，指馬英九所謂的清廉，就是不做政治承擔，每天只會講司改、說不干預個案，但不干預個案，不代表就是司法改革。

當年的這段話並未讓蔡英文贏得總統大選，4年後她捲土重來，端出9項司法改革主張，並且具體承諾「由總統親自領導司法改革」。在當時民意對「恐龍法官」判決極度不滿、殷殷亟盼司法改革的氛圍下，蔡英文當選了總統，並在就職演說中提及推動司改，獲得多次的如雷掌聲。

蔡英文以總統之尊，親自在總統府召集「司法改革國是會議」，跨越憲法五權分立的界線，之前陳水扁和馬英九雖然也談司法改革，卻極力避免把手伸入司法，但蔡顛覆傳統，藉司改之名把長臂伸進司法。

蔡英文上任後，提名主張兩岸是「特殊國與國關係」、政治立場鮮明的許宗力當司法院長，以及拔擢蔡清祥擔任調查局長，後再出任法務部長迄今，兩名司法首長破天荒的久任，無異是替蔡政府買了最好的長期保單，更坐實扁、馬過去為何避免將手伸入司法、不介入個案的顧慮。

不僅於此，蔡英文2020年特任表姊夫吳明鴻接掌最高行政法院，遭國民黨痛批任命自己的親戚擔任終審法院院長，「讓司法改革的努力付諸東流」；甚至她特任李伯道為懲戒法院院長，李卻涉及性騷擾案，原本應該是法官中的法官角色，竟爆此重大性醜聞，司法院長許宗力卻仍穩如泰山，人民當然對司法更加不信任。

再者，當初司改國是會議不願碰觸的死刑議題，實務上則是最高法院法官揣測上意，一再將死刑案件撤銷發回，獲改判為無期徒刑後就確定；抑或由法務部讓判決定讞的死囚透過聲請釋憲等方式延緩執行。司法系統忽視高達8成支持死刑的民意，等同讓台灣邁向實質廢死以維繫民進黨的主張。

全力掩護黑金槍毒詐

就連當初司改會議決議要訂「妨害司法公正罪」，7年過去仍卡關在行政院，司法最重要的價值獨立性，從政府對妨害司法公正的態度，就可看出民進黨司改的決心。也難怪民眾一再質疑檢方辦案有顏色考量，否則NCC主委陳耀祥被控包庇鏡電視案等不法，檢方列他字案被告後，為何案件迄今仍石沉大海。

日前被視為司改重頭戲的國民法官首宗判決出爐，遭控因家暴殺夫的季婦被認為不符合「情堪憫恕」的減刑條件，判處7年2月有期徒刑，讓婦團抨擊判決看不見家暴受虐者的創傷與恐懼，感到相當失望與遺憾。當初就被質疑做「半套」、找人民背書的國民法官制度，顯然還有很大的改進空間。

歸根究柢，蔡政府司法改革最糟糕的就是政治干預司法，把司法變成民進黨的「私法」，導致黑金槍毒詐頻傳，打詐國家隊淪為詐騙國家隊，不僅民進黨立委涉入包庇，就連調查官明知高利誘惑也鉅額投資，NCC更對幫助詐騙的第二類電信業者輕放，「全民反詐」成了「全民被詐」，行政院長陳建仁遭詐團利用行騙，都還必須用公器澄清，如此不公不義，司改當然離人民滿意的目標愈來愈遠。

司法改革非一蹴可幾，當初蔡英文以總統之尊踏入這灘渾水，司法本應漸漸清明，然而，民進黨為求得政權穩固，一方面浮編濫花預算，另方面干預司法來掩飾壯大貪腐政權，賴清德擔任過行政院長和副總統，有能力改變的時候不為，現在為了參選卻來搖旗吶喊要改革司法，說穿了，不正是和12年前要參選總統的蔡英文一樣，拿司改做幌子騙選票而已。

既然已有6成民意希望政黨輪替，就是看不慣蔡政府的所作所為，要用「反貪腐」來下架民進黨，在野黨真該加把勁，別再讓黑金槍毒詐成為台灣社會拔不掉的毒瘤。