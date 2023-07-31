國民黨總統參選人侯友宜7月31日出訪日本，除了拜會國會議員與僑界友人，也將接受NHK、《朝日新聞》等媒體專訪，其中台海緊張關係會是日媒關心的議題，侯必須有自信地闡述兩岸政策，展現國政高度，才能炒熱話題出口轉內銷，帶動民調起飛。

侯友宜今年4月以新北市長身分赴新加坡進行市政交流，見了他口中的「多年好友」、新加坡副總理黃循財。黃是現任總理李顯龍的接班人，雙方碰面，一舉把侯的高度拉升至國家領導人層級。此次是國民黨相隔16年來總統參選人再度訪日，也是侯證明自己具備國際視野的一次機會。

侯獲國民黨徵召迄今，因幼兒園餵藥案與郭台銘背信毀諾動作不斷，民調始終低迷，全代會後最新民調也只緩升2%。在他訪日前夕，挺郭派的彰化縣議長謝典林又退黨，選情雪上加霜。對侯而言，此刻訪日、之後訪美就更應努力做自己，才能置之死地而重生。

台日關係最常被引用的是日本前首相安倍晉三的名言「台灣有事就是日本有事」，蔡政府拿來大外宣，綠委近日更大放厥詞指「台灣有事，日本很可能馳援」，明顯是對國際關係的無知與扭曲，因日本政府最終考量的是自身國家利益，是否馳援台灣背後牽扯的是《美日安保條約》的戰略考量，而關鍵在兩岸關係穩定與否。

台灣國際處境艱困，兩岸關係位階更在國際關係之上。侯友宜訪日，面對日本國會議員與日媒，只要在九二共識、兩岸和平基礎上闡述台日關係，讓日本政界和僑界了解，侯比賴清德和柯文哲更能讓「台灣沒事」，相信不僅能贏得日方的友誼，選情也能加分。