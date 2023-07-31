網路上有個美國國債鐘，欠債的數字分分秒秒往上跳動，此刻，美國政府負債已超過32兆元（美元，下同），每個美國公民平均欠10萬元。而日本和中國都持有將近1兆元的美國債券，還不想減低持有，因為可以避險！

今年6月拜登總統又再一次調高美國舉債上限，這是歷史上的第79次了。儘管欠了一屁股債，美國政府每年持續編赤字預算，去年，美國政府總支出為6.3兆元，總收入4.92兆元，赤字1.38兆元，占總支出的22%；這還算客氣的，2020年預算赤字3.2兆、2021年2.7兆，反正「蝨多不癢，債多不愁」，美國大到不能倒。

早年經濟學大師凱因斯說：「如果你欠銀行100英鎊，那是你的問題；但如果你欠了100萬英鎊，那就是銀行的問題了。」到了2008年，世界金融風暴，《經濟學人》說：「如果你欠你的銀行10億英鎊，那是每個人的問題。」果不其然，美國的雷曼兄弟倒了，美林證券、花旗銀行受政府注資拯救，股神巴菲特逢低買進繼續賺，世界各國也繼續買進美國債券，美國成為世界上最大也最賺錢的避險基金。

新冠疫情以來，美國川普總統大印鈔、大撒幣，拜登總統迫於連任壓力繼續跟進，美國是世界上最大的印鈔機，搞得全世界一起吃通膨之苦，她還在繼續提高舉債上限，自由女神高舉的火把是財務自由、欠債萬歲的火把。

上行下效，美國各州各市都搞赤字預算，歷年來，美國有不少城市宣布破產，但總有人來收爛攤子，說到底，就是批准借更多的債。有美國老大哥做榜樣，世界各國也都流行赤字預算，根據去年統計資料，全球192個國家中有155個都是赤字預算，包括日本、英國、印度、義大利、法國、德國等都是赤字預算大國，政治領導人物有志一同，寅吃卯糧，債留子孫。

台灣的民主選舉也因勢利導，食髓知味，走上這一結構性的道路，選舉時候選人都搶開支票，補助這，補助那。早年幫老人免費補牙、配老花眼鏡，現在幫大學生出學費，幫年輕人養小孩，幫住不起房的人出房租，總之通通有獎！20多年來的選舉經驗告訴我們，統獨是假議題，好處是真有效，有好康的，選票滾滾來！老百姓朝三暮四，「羊毛出在羊身上」，總是大智若愚。

執政不難，當選也不難，就看誰把支票開得大，反正又不是我參選人欠錢，國庫大得很，往裡淘錢吧！有政黨背書更好，大家一起喊「凍蒜」，手拉著手一起成為國家級詐騙集團、欠債高手！反正總統大位到手，金管會在我麾下，財政部聽我役使，立法院幫我背書，手段高強的，母雞帶小雞，國庫通私庫，題目太多了，例如綠能投資，例如防災計畫，至於欠債，那是後代的事，今天我只在乎能不能當選！莊子說的：「聖人不死，大盜不止」！

（作者為逢甲大學講座教授）