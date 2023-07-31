今年6月初烏克蘭展開了蓄力已久的大反攻，嘗試收復被俄羅斯軍隊占領的領土。然而，北約裝備與北約訓練的烏克蘭新軍並未能如預期具備反推戰線的能力，始終無法打穿俄軍漫長的防線與陣地。戰場的持續膠著，已經讓烏克蘭面臨了幾個嚴重的挑戰。

首先是烏克蘭戰爭能力與潛力的快速耗竭。一個國家的戰爭潛力應該與其人口總量與經濟規模呈現正相關。烏克蘭總人口4000萬，考量到開戰以來嚴重的人員和裝備損失，以及大量外逃的難民，再扣除被俄羅斯所占富饒的克里米亞與工業化的烏東地區，還能發掘的人力資源與經濟潛力已經捉襟見肘，致使烏軍女性與老小充員兵比例已大幅增加。再加上烏克蘭原有的蘇式裝備快速耗盡，因此本次大反攻主要是倚仗北約提供的裝備，但大反攻失利又再導致北約裝備損失超過了1/3。

其次是俄軍逐漸適應現代化的新型態作戰。戰爭初期俄軍因僵固與落後而蒙受重大損失，但歷史上的俄軍多次反敗為勝，除了有較大的戰爭潛力之外，俄軍擅長在劣勢中調整學習也是關鍵。此刻俄軍似乎已經發展出了一系列高效的戰鬥手段，使得俄烏戰場態勢逐漸發生了逆轉。

過去西方一直在預期：俄羅斯將在全面制裁圍堵之下耗盡其所有的精密裝備與戰爭潛力。但在此刻，俄軍軍備工業反而全面被激活，新式裝備大量出現，如俄製柳葉刀巡飛彈每日高頻發射，展現擊毀北約主戰坦克的破壞力，近期其打擊目標也不再局限於坦克、防空系統等高價值單位，這似乎驗證了柳葉刀已能大量生產的傳言。

第三，烏克蘭的時間窗口即將關閉。烏克蘭不具備持續久戰的能力，全憑北約勉力輸血支撐，一旦北約各國減少支持，烏克蘭極可能難以為繼。美國明年即將舉行大選，對烏克蘭無限制支持的民主黨拜登可能再次與川普對壘。川普多次聲稱重返白宮後將在24小時內押著烏克蘭與俄羅斯停火。另外，德國反對軍事援助烏克蘭的極右翼另類選擇黨勢力逐漸擴大，可望在明年獲得部分地區的勝利。因此，從現在到明年美、德大選之前，可能是烏克蘭僅有的反攻機運之窗。

在過去的17個月裡，俄羅斯在經歷了極限經濟制裁與高烈度的戰場衝突之後，並沒有被拖垮，反而是團結一致傾國之力援烏的北約成員國，戰備物資庫存水平幾乎都達到了歷史最低點，國內經濟也因缺乏俄羅斯廉價能源而出現大範圍的通貨膨脹。經濟停滯與企業外移導致歐元區7月製造業採購經理人指數（PMI）降至42.7，為2020年6月以來新低，顯現出嚴重的悲觀情緒。而作為歐盟工業心臟的德國更是創下了7月製造業PMI跌到40以下的歷史最差紀錄，這也是極右翼政黨能在德國再度興起的大環境。

烏克蘭持續以小型無人機騷擾克里米亞或莫斯科，其實是無法改變主要的戰爭進程，只能搏版面給支持者交代而已。隨著烏克蘭的反攻行動陷入僵局，且難以在可見的未來取得突破性進展，所有人都開始不得不面對必要的現實。

在去年年中之後，俄羅斯迅速轉入防守，試圖以最小資源消耗拖垮西方對烏克蘭的耐心與支持。俄羅斯尚未進行大規模的動員，仍保有大量的餘裕資源，經濟與社會條件也遠未達到崩潰的臨界點，俄軍還能愈戰愈強。坦白說，西方在道義與援助上都已經盡全力了，當徹底擊敗俄羅斯似乎已不可能，當雙方都無法再有重大的戰場突破時，類似韓戰的停戰模式就變成可能。

烏克蘭的機會之窗正在消失，被迫停戰的可能性正越來越大，這恐怕會對未來的世界格局產生重大的影響。

（作者為國立雲林科技大學副教授）