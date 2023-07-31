距離2024總統大選只剩不到半年時間，執政陣營賴清德雖然取得穩定領先的優勢，但卻處於始終無法獲取過半支持的困境。而在野陣營更是呈現混戰狀態，不光是出現在野分裂，還可能出現侯友宜、柯文哲、郭台銘三組參選人的情況。就藍營來說，包括中央與地方、南與北、競總與黨中央、總統參選人與立委參選人，都有不同軸線的紛擾。

不過整體而言，從TVBS和美麗島電子報7月底民調可以明顯看出，在歷經6月重挫後，雖然還沒完全恢復元氣，但目前侯友宜的民調確實已止跌回升；柯文哲的部分反倒出現觸頂反轉的趨勢，支持率些微下降。以美麗島電子報來說，侯提升2.8%、柯下降4.6%，兩人差距只剩4%左右。

對侯來說，在止跌回升後，下一階段最大的目標自然就是扳平與柯的差距，重回第二的位置，爭取成為在野共主。而其中的核心關鍵，就是對泛藍的整合。以目前美麗島民調所顯示泛藍基本盤達2成3，侯只獲得6成4支持來看，若能提升泛藍鞏固至正常狀態的8成，則總體支持率其實就可上升4%左右，且也會連帶讓柯的泛藍支持率下降1成，總體支持率減少2%。從此來看，鞏固泛藍，一來一回間就能扳回6%的差距，形成侯二柯三的結構。

不過進一步來說，侯柯無論誰二誰三，賴始終都是第一。但從美麗島民調來看，賴清德是最被民眾厭惡、最不想看到其成為總統的參選人，僅有3成的民眾樂見民進黨繼續執政。因此對在野陣營來說，更重要的就是誰更能贏過賴。

而從基本盤表現來看，僅次於賴的21.8%，侯擁有10.9%的鐵票支持，略高於柯的9.1%和郭的5%，但卻有高達43.1%的民眾自認為不是誰的鐵票。而各界相當關注的棄保效應，從美麗島民調來看，可以預期效果有限，並非是政黨輪替的關鍵，因為僅有37%認同投給在野陣營民調最高者，高達54.2%並不認同。

也就是說，2024總統大選，在野陣營要勝過民進黨賴清德，不能靠棄保效應、不能靠鐵票，而更取決於各在野候選人各自的表現與努力。

那誰能爭取更多選民，完成多數民眾政黨輪替的願望？事實上，從TVBS的民調來看，侯在5月中旬以前、柯在6月中旬，都曾贏過賴，只是兩者在7月底的支持率雙雙落後。

以柯來說，之所以從6月中旬的領先變為目前落後，關鍵在於失去少部分民眾黨、時力與中間選民的支持。而侯則是失去1成國民黨支持者，以及少量民眾黨和中間選民的認同。從此來看，柯要重新贏過賴，關鍵就在重獲小黨與中間選民的支持，而侯則在泛藍選民。

總體來說，目前距離選前雖然還有半年，但從TVBS數據來看，有投票意願的民眾未表態率只剩10%，各方群眾的支持意向相當明確，因此參選人之間具有高度此消彼漲的競合問題。要完成多數民眾期待的政黨輪替，在野陣營接下來2個月內，如何、有否形成明顯強弱，就是關鍵。

（作者為中華青年公共參與協會理事長）