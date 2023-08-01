近來中國不只疫情解封紅利消退過快，還深陷通貨緊縮疑慮，如6月消費者物價指數（CPI）年增率降至0、生產者物價指數（PPI）更年跌5.4％。即使中國官方不斷澄清短期物價走低不等同通縮，但悲觀論者仍直言中國將步上日本遭通縮重擊的後塵。

那麼，當前中國進入通縮了沒？美國聯準會定義通縮是指「物價普遍且持續的下滑」，國際貨幣基金（IMF）則定義物價要連續兩年衰退才稱為通縮。如此看來，當前中國CPI中的食品與服飾類、汽車價格雖出現停滯或衰退，但教育類、醫療類價格仍維持一定成長動能，且整體CPI也僅有一個月停滯，未出現持續衰退。也就是說，就普遍性、持續性兩面向觀察，確實還不能判定中國已進入通縮。

即使如此，關注中國經濟數據的學者專家卻依舊心驚肉跳，只因中國內外需疲軟的現象嚴重。研究大蕭條經濟聞名的前聯準會主席柏南克亦曾言，通縮根源來自需求的崩潰。

首先，今年6月中國兩年消費年均複合成長率僅2.5％，遠低於疫情前2019年平均增速8.0％，甚至低於今年美國消費平均增速的3.2％，足見民眾消費意願低落。尤其是長時間清零政策對經濟的負面影響及不確定性，讓薪資成長受限，促使民眾消費轉趨保守。人行報告顯示有58％民眾的資金配置傾向「更多儲蓄」，使儲蓄率由2019年底的33％，升至今年第二季的40％，而儲蓄率上升正是通縮經濟的首要特徵。

其次，歐美多數國家通膨至今依舊頑固，使其貨幣政策將維持充分緊縮狀態更久，終端需求不振勢將持續重創中國出口。

第三，房市危機未除，拖累投資。恆大危機後，房市信心低迷、價量齊跌，房企投資大幅放緩，加上銀行體系放貸謹慎，加大房企融資難度，使今年上半年房地產投資較去年同期衰退7.9％，新屋開工面積更大減24.3％，連帶讓整體民間投資衰退。

第四，中央、地方財政惡化，經濟難以持續仰賴政府支出。上半年中國經濟依靠低基期及國有投資支撐，但為緩和經濟放緩衝擊，政府推出減稅降費政策，使稅基增長萎縮；而地方財政最大收入來源的土地出讓金，又受房市低迷所累。過去兩年中國政府總稅收的年均複合成長率僅1.76％，低於2019年的3.8％，且今年上半年消費稅收入又較去年同期大幅減少13.6％，牽制政府推出如海嘯後大規模刺激政策的可能性。

此外，部分產業降價壓力大增，企業利潤萎縮，也是通縮經濟的特徵之一。在需求收緊下，部分產業開始降價競爭，如疫後晶片荒帶動主要國家汽車價格走揚，2021、2022年美國新車價格年增率分別達11.8％、5.9％，但中國分別僅1.0％、-2.2％，今年上半年更落入-4.3％，家庭耐久財亦然。而需求疲軟及降價壓力，導致今年上半年私人企業利潤年增率銳減21.3％。

於是，在外需難以自控的情況下，有效釋放消費動能便是中國政府的首要任務，近期相關刺激政策加快推出，如促進家居消費措施、支持和鼓勵商業銀行與借款人自主協商降低存量房貸利率、城中村改造，即是要釋放明確的穩增長訊號，避免信心潰堤與通縮預期形成。日前，中央政治局會議更強調要把穩就業提高到戰略高度，通過增加居民收入擴大消費，並暗示仍有降息降準空間；甚至罕見地表示要活絡資本市場、優化房地產政策（未使用房住不炒字眼）。

而發改委更在7月31日再公布恢復和擴大消費20條措施，從穩定大宗消費、擴大服務消費、促進農村消費、拓展新型消費、完善消費設施、優化消費環境六大方面著手，期能有效刺激內需、發揮消費對經濟發展的基礎性作用。

然而，中國推出的刺激政策與宣示固然頗有誠意，卻仍須觀察後續措施的效果，才能知曉其是否走出潛在通縮風險。同時，各界也必須體認，在經歷中國特殊體制下的產業整改、置身詭譎多變的美中政治角力，以及疫後的供應鏈重組等多重政經變數後，如今的中國已不再是那個自1979年改革開放以來，持續快速成長、加入世貿組織（WTO）後，就有源源不絕成長動能的中國。它有數十年快速發展所遺留的各種結構性問題待解決，不斷修正前行腳步與成長速度，將是中國經濟的新常態。近來中國經濟下行也拖累台灣的出口表現，上述這些現象亦會對台灣未來經濟成長造成衝擊。