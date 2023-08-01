彰化縣議會議長謝典林拋出震撼彈，宣布即日（7月31日）起退出國民黨，由於其姐謝衣鳳目前為國民黨副秘書長、彰化縣黨部主委、立法院黨團書記長，其退黨是否與「力挺」郭台銘有關，引發外界諸多關注。據媒體報導，繼謝典林退出國民黨後，恐引發大規模退黨潮，目前約有9名正副議長準備退黨。果真如此，國民黨在此次總統大選形同中央與地方分裂，離執政之路越來越遠。

從2020年總統大選到2024年總統大選，鴻海集團創辦人郭台銘為爭取參選機會，表現出相當蠢蠢欲動的樣態；然卻又未正式表態、態度模稜兩可，造成泛藍政治聯盟出現分化及整合問題，疏離泛藍跨黨派和地方派系間的和諧關係。這顯示黨主席朱立倫在主動徵召侯友宜方面，地方派系並未支持，反而與企業主形成緊密政商關係；同時，這也印證歷經黨產被徵收後，黨中央已欠缺實質資源籠絡地方派系及招攬獲取其政治忠誠感。

歷次民調顯示，一旦郭台銘參選不僅無法當選，更是衝擊國民黨候選人侯友宜選情，等於是助攻賴清德？而郭台銘又公開宣稱支持侯，但又挑戰其參選合法性？這樣政治誠信又何在呢？而且接連兩次扮演「程咬金」角色，為何郭台銘似又明知其不可為而為之呢？究竟其背後理性政治計算又為何呢？郭拉抬身價欲與柯文哲或侯友宜搭配嗎？

吊詭是，5月17日國民黨徵召新北市長侯友宜參戰2024年總統大選，郭台銘曾發文承諾支持，但卻持續或明或暗動作頻頻，包括提出諸多項公共政策及與國民黨立委候選人共同造勢、拜會地方派系。其動作有其政治特殊意涵，不是協助整合泛藍政治勢力而「挺侯」，反是製造爭端分化泛藍整合團結，從而降低國民黨整體戰力。

國民黨傳統政治文化總是派系林立、互鬥，互相拆台，無論在大陸時期即有所謂「寧漢分裂」、正副總統蔣中正與李宗仁貌合神離，派系嚴重對立最終分化黨團結。即至來台實施黨國威權體制，儘管爆發若干政治事件，但尚無有足以挑戰蔣中正之政治勢力。伴隨蔣經國開啟政治自由化、民主化改革，開啟黨內民主及權力競逐，李登輝上台則有有主流派及非主流派權力及路線競逐。

1996年舉行首屆民選總統大選，國民黨更是直接分裂成三組候選人如李登輝、林洋港、陳履安，惟當時台灣社會民意結構、政黨認同皆是「藍大於綠」；民進黨候選人彭明敏本身政治實力微弱，並無法從分裂國民黨中獲得政治利益。到了2000年總統大選，由於宋楚瑜已從國民黨分裂出來與國民黨提名人連戰競選，分裂泛藍選民的投票行為取向，形成「團結的民進黨對抗分裂的國民黨」，最終民進黨陳水扁獲勝成為少數總統，實現首次政黨輪替。

國民黨欠缺團結合作之政治習性惡性循環，已然形成「歷史路徑依賴」，積習難改沉疴難治。2018年九合一地方選舉國民黨獲致16席，超過縣市長總席次三分之二；然2020年總統大選國民黨黨內候選人仿若「軍閥割據時代」重演，朱立倫、吳敦義、王金平、韓國瑜、郭台銘皆躍躍欲試，儘管最終推出韓國瑜，但已無法有效整合全黨之力攻克總統大位。

最終原本民調極低的民進黨蔡英文，透過賴清德挑戰拉抬聲勢，蔡英文克服獨派四大老要求蔡放棄連任之逼宮；復因大陸領導人習近平提出「兩制台灣方案」，香港爆發反送中修正運動，將已民調支持度及施政滿意度低至極致的蔡英文，從谷底中拉至高峰，創下民選總統最高票817萬票之歷史紀錄。

前車之鑑卻未能形成歷史教訓，再度上演。2022年國民黨再度於九合一選舉中獲致15席縣市長席位，聲勢一片大漲，朱立倫主席鑑於以往政治實踐，不參與總統大選試圖扮演「造王者」角色，避免裁判兼球員；國民黨新北市長侯友宜聲勢在徵召前可謂一路領先，然徵召後侯民調一直列為第三，朱主持黨中央「挺侯」避免爆發「換侯案」。一時黨內出現短暫團結合作政治氛圍，共同目標要下架民進黨，實踐政黨輪替。

國民黨當前選舉要務，首先是因應郭台銘挑戰，本來黨內若有競爭對手，只要建立公平合理競賽遊戲規則，不僅利於政黨形象建立，如黨內民主及程序正義受到尊重。同時，透過黨內互打、拉抬聲勢，反有拉抬個別候選人競選聲勢，例如民進黨在2020大選時現任總統蔡英文民調非常低，透過賴清德扮演發揮「鯰魚效應」，最終組成「蔡賴配」採取分進合擊選戰策略，由蔡英文主張「維持現狀」，搶佔中間選民支持；由賴清德以訴求「務實台獨」鞏固傳統綠營支持者，獲有史以來最高票當選民選正副總統。

近來郭台銘政治動作頻頻 ，不僅擺出候選人競選架勢搭起如選舉造勢大會，激勵動員堅持支持者熱情；拋出各項選舉議題政見，攻佔政治言論市場。事實上，國民黨從總統候選人徵召，到非綠聯盟整合皆考慮郭台銘，並未對郭展開堅壁清野圍堵行動，既表現出海納百川政治包容性，也避免泛藍政治勢力進一步裂解。

國民黨或許換位思考，將郭台銘對選情衝擊視為一種「鯰魚效應」，國民黨侯友宜與郭台銘關係並非是一種「零和賽局」，從意識型態屬性、政治主張及政策取向，無疑的郭台銘傾向泛藍政治聯盟，舉凡公開倡議「九二共識」、「一中各表」、恢復兩岸對話協商及兩岸簽署兩岸和平宣言，皆與國民黨的政治及政策主張同出一轍，即令主張金廈大橋、恢復小三通也符合國民黨執政離島地方利益。就此而論，侯友宜實可吸納前述郭台銘主張，擴大藍營及非綠聯盟政策交集及組織合作政治聯盟。

（作者為佛光大學公共事務學系副教授，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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