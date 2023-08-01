台灣大學心理系名譽教授黃光國驟逝，社會上一片惋惜之聲。黃老師的一生可謂波瀾壯闊，父親是溥儀御醫，母親卻是台北迪化街望族；自身學術成就斐然，著作等身，卻義無反顧地走出學術巨塔，投身社會運動，從反軍購運動，到倒扁，到反修憲…鐵肩擔道義，熱血報國。因為勇於實踐，他的學術理論能和人間世相融合，也對台灣人核心價值觀有深刻理解。因此教改啟動十年後，他早已洞見其口號及策略將讓台灣教育治絲益棼，遂提出〈民粹亡國論〉，不幸一語成讖。

2003年7月，黃光國和政大教授周祝瑛、師大教授吳武典、台大教授劉廣定、北教大校長劉源俊等學者發表《教改萬言書》，指出教改各項方案都是以「打倒升學主義、減輕升學壓力」作為首要考量，未思考學生前途及國家競爭力，這是民粹主義思維，只會製造更多教育與社會問題。筆者也在2004年與教改論壇結緣，一起為課綱問題發聲。20年來，教改論壇針對重要的教育議題從不缺席，總是一針見血提出針砭，黃老師鏗鏘有力的聲音也總在每一場記者會中迴盪。今年6月8日「台灣教育的未來？─《教改萬言書》二十周年」記者會，黃老師依然眼神炯炯，口若懸河。他強調台灣教育最大的問題，就是「政治凌駕專業」，為了重新塑造下一代的意識型態，他們不惜付出任何代價，一路走到黑！

2003年時，少子化浪潮已步步逼近，教育部卻在教改思維下推動「廣設高中大學」。黃老師率教改論壇大聲呼籲，但無法撼動政策。20年後，當年新成立的私立大學一間間退場，校舍淪為蚊子館，師生權益受損，國家資源虛耗。更嚴重的是，「廣設高中大學」讓高職、五專、科大競相轉型，結果摧毀了台灣優良的技職體系。如今技職人才匱乏到影響經濟發展。

今年7月，蔡總統指示各部會與企業共同盤點需求，提供一萬名海外學生獎學金，培養其成為台灣需要的高階技術人才，可見現況的嚴重性。但為何寧願外求，卻不培養台灣年輕人呢？因為台灣年輕人在錯誤的教育政策下，不但量不足，素質也不行。

2003年時，在改革中小學教育的大原則下，教育部已推動過的自願就學方案、建構式數學…都已失敗，證明橘逾淮而為枳，教育不能套用外國政策，必須在自己土地上逐步培養。但教育部92課綱、95暫綱、98課綱、101課綱、108課綱依然逐年推出，無視20年來學生基本學力科科下降的事實，只抓住教改口號不放。於是，台灣原本紮實、培養出無數優秀研發人才的理工教育，現在全面崩跌。「增加選修，減少必修」口號下，高中三年，物理、化學、生物、地科，每一學科只有必修二學分，所有重要的概念都放不進去，談培養理工人才未免奢求。理科攸關經濟發展，現狀尚且如此，那攸關人文素養的科目呢？

歷史科時數減少，且採取主題式編寫後，國小沒有中國史。國中一個單元（一次段考範圍）縱貫商、周、隋、唐、宋、元；一個單元縱貫明、清的東亞，到晚清的東西方衝突；0.5個單元介紹中華民國。高中更是碎片式的在中國史中嵌入東亞史。本國史地位如此微不足道，世界罕見，自然無法培養學生對國家的認同與榮譽感，也無法建立真正的主體意識。但，這種趨勢雖然扭曲了教育精神，威脅了兩岸和平，卻達到政治目的，政治人物怎麼會罷手？

公民科只強調民主人權法治，卻捨棄道德與倫理。台灣今日道德低落、詐欺橫行，能說與缺乏道德教育無關嗎？

國文先減時數、再去經典、去古文，學生程度沒有最低落，只有更低落。台灣一流高中的國文老師，感嘆學生居然聽不懂唐詩與成語；國中語文資優班老師則更驚詫於學生許多國字居然只會注音！從文字、詞語、文章、思想、文化全面崩跌，懸崖式下降，台灣還有任何文化優勢嗎？

黃光國教授當年就預見此後果，20年來不斷提醒當局：教育民粹足以亡國。更專心著述，想建立真正的華人本土社會科學，以發揚中華文化系統。今日壯志未酬，斯人驟逝，時當盛暑，我卻有秋風落葉之感。黃老師，革命尚未成功，同志必當努力，謹以此文誌您生平未盡之志，以待他日歷史檢驗。

（作者為中華語文教育促進協會秘書長）

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