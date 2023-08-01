日前美國白宮正式宣布，拜登總統邀請韓國總統尹錫悅和日本首相岸田信雄於8月18日在大衛營舉行三者高峰會談，針對抑止北韓擴大核武等，三人會進一步探討加大對金正恩的施壓力度。

稍早於7月27日，兩韓分別舉行6.25韓戰七十周年。尹錫悅在紀念大會時指出，南韓不會忘記當年派兵協助國家之恩惠，今天的韓國是站在沾滿血淋淋戰友們的軍服上。

北韓則稱「戰勝日」來慶祝，邀請中國和俄羅斯方面貴賓出席，晚間舉行閱兵式並展示各項武器。其中，新式洲際飛彈和無人機，韓國人看了頗為緊張，尤其金正恩親自向俄國國防部長紹伊古推銷武器，企圖介入俄烏戰爭。

其實，尹錫悅前已密訪烏克蘭，多次向澤倫斯基總統承諾韓國會繼續提供武器，因此，這回金正恩賣武器給俄羅斯，等於「禮尚往來」，回擊尹錫悅一拳，一點都不意外。

自尹錫悅上台以來，明確鞏固美韓日三國軍事同盟為施政目標，發言不脫「美國路線」，因此，不惜得罪鄰國中俄朝。甚至在兩岸問題上，直言表示反對中國對台灣採取武力攻打。

其實，韓國與中國建交的共同分母是「和平統一」。中國要統一，兩韓更要統一。近日，US News報導稱，世界十大強國分別為美國、中國、俄羅斯、德國、英國、韓國、法國、日本、阿拉伯聯合大公國及以色列。韓國領先日本和法國，位居世界第六。該報導還指出兩韓統一，韓國的順序還會向前攀升。

尹錫悅兩度參加北約首腦會議，結合美國和日本不夠，還要拉攏北歐國家共同對抗北韓，當然也包括了中國大陸。尤其，尹錫悅認為，在兩韓問題上，中國不僅無法勸說北韓，並且在聯合國安理會幫北韓說話。

期間，韓國外交部長朴振與中國外交部長王毅有幾次會談，習近平主席和尹錫悅高峰會談，至今，看不出雙方有明顯改善關係的誠意，因為，拜登把尹錫悅和岸田文雄抓得緊緊的。

問題是，尹錫悅與金正恩的個性屬於硬碰硬。目前看來誰也不讓誰，尹錫悅越走進美國一步，北韓則更貼近中國和俄羅斯，兩韓就越來越分道揚鑣。金正恩也不會低頭示弱，只會讓美韓都晚上睡不著。今後北韓的洲際飛彈和無人機隨時威脅美國和南韓。

韓國外交政策的改變，不僅增加美國與中國的外交戰，也把東北亞的版圖撕裂。尹錫悅一方面要以核傘保護國家安全，另一方面要滿足兩韓國不發生戰爭，可能是今後的一大挑戰。

尹錫悅的成敗，明年4月國會議員選舉就會揭曉。

（作者為韓國昌信大學榮譽教授)

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