明（2024）年度國防預算可能編列新台幣4400億元，比本年度預算增加約300億元。明年度的國防預算不僅持續成為其他政府部門之冠，而且據稱將較教育部、衛福部等預算大部各多出約1000億元。

前述數字還不包括目前已知的942億元特別預算，例如購買外國武器系統的大筆花費。若兩相加總，我國明年度國防直接的相關開支將超過5300億元。

我國國防預算從馬英九政府最後一年的3100億，一路加碼到明年的4400億，漲幅達28％左右，箇中道理舉其犖犖大者，至少包括新冠疫情之後的通膨因素，以及美陸關係、兩岸關係惡化，導致台灣必須接受美國將台灣「碉堡化」（亦有人稱「豪豬化」）的建議，購買許多武器以嚇阻中共解放軍的可能攻擊。

有評論稱馬政府時期不願提高國防開支，所以蔡英文政府正在趕進度，這根本顛倒是非。馬政府用兩岸和解的制度化、台灣在國際道德與價值的制高點、防衛與外交的結合這三道防線，希望能進一步穩定兩岸關係，使台海成為和平、繁榮之海，也可同時減少中共當局誤判情勢的風險，增加中共當局試圖扭轉情勢的成本。

民進黨及其側翼的回應多是時空環境不同（習近平不是胡錦濤）、馬政府「親中遠美」，從不檢討是自己在2016年5月再度執政，先從兩岸政治對話的基礎撤退，又不想或不敢提出實質的談判條件（例如在「一中一台」前提下），遑論忽視了當時美國官員對馬政府穩定的兩岸政策多持正面看法。

本文不擬打口水戰，只想最簡單地歸納呈現從陳水扁、馬英九到蔡英文三位國家元首的國防預算圖像，那就是：陳水扁因為兩岸關係惡化，想編更多預算、買更多武器，但因為對美關係不佳而買得較少，所以預算數最小；馬英九因為兩岸關係改善，想適度強化防衛力量，且因為對美關係頗佳而買得比陳水扁多了許多，所以預算數居中；蔡英文因為兩岸關係再度惡化，想編更多預算、買更多武器，因為對美亦步亦趨加上美陸關係惡化而買得更多，所以預算數最大。

另外還有一些欲強化國防預算大幅增長合理性的似是而非的說法，例如是因為蔡政府贏得國際社會的認同。其實很難想像當兩岸關係和平穩定又互利互惠的時候，馬政府獲得國際認同較低，也很難想像民進黨及其側翼願為了合理化國防預算的增長而犧牲無法順利對美軍購的扁政府。

還有人說，雖然國防預算大幅增長，但蔡政府對美軍購都取得合理價格，而且對軍人非常重視。這種非常主觀且於事實有點距離的論述，社會上自有公斷。

而且除了國防預算快速、大幅增長外，役男的服役期限也恢復到一年，訓練內容與場地、軍士官人力、實際效果等問題都還要面臨現實的考驗。

為什麼蔡政府不在第二任（2000年5月）前後，明白地告訴台澎金馬民眾，選了民進黨就即將要面對這樣的國防安全局勢呢？至於明年度國防預算的管控，就看立委諸公的專業、決心與良心了。

（作者為政治大學國際事務學院外交政策研究中心主任）

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