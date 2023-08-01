美中關係無法回歸正常，根本原因之一在於雙方對台灣問題難以化解的歧見，美方研判中方終將對台灣採取軍事行動，決以軍事威懾手段遏止；中方則以牙還牙，強硬反制，雙方陷於軍事對峙螺旋上升的惡性循環，一旦失控，台灣將成為戰爭的犧牲品。

美軍援台 敵意螺旋

過去2年，美方高階將領不斷「預測、放話」中共可能武力犯台時間點，最著名的就是前美軍印太司令戴維森的「2027戴維森窗口」，加上美國國內反中政治勢力推波助瀾，拜登政府對中更趨強硬，加強台灣軍備，美台軍事合作嚇阻中國，成為雙邊關係最重要面向。

白宮7月28日宣布拜登援引總統「提撥權」，軍事援助台灣3.45億美元的軍事物質、服務、教育與訓練，這將是美台斷交後，美國首次對台軍援；同日民主黨眾議員巴帕斯與共和黨眾議員班克斯共同提出「透過實力促進台灣和平法案」，要求美國政府將對台軍售列為優先處理項目，停止對台軍售僅限於防禦性質武器的規定。

美方任何協助台灣國防的行動或立法，都招致中國強烈反應，中方駐美大使館厲聲抗議；國台辦也表示，無論台灣買多少美國武器，都動搖不了中共解決台灣問題，實現祖國完全統一的堅定意志。中美雙方類似「行動、反制、反反制」永無止境，不斷升高的軍事對峙只會使台海情勢加速惡化。許多學者專家認為，以加強軍備與威懾的純軍事手段不足以嚇阻中共。

民進黨政府全力配合美國的策略，大幅提高國防預算，增加軍事採購，建構台灣為「刺蝟島」，延長兵役期限，但仍被美方批評國防弱點太多，投資不足，除了現役部隊外，後備軍人須全面改進，同時要處理能源、水力短缺及糧食安全等問題，以改善經濟與社會韌性。

拜登政府全力修補跌入谷底的美中關係，非常希望恢復兩國軍方的高層溝通與對話，但中方拒絕，顯示雙方缺乏戰略互信，表面上中共軍方立場僵硬，但美國對中共統一台灣的長遠目標與策略缺乏深入了解，也難辭其咎。

美方研判中共遲早要對台灣採取軍事行動，其時機只會提前不會延後。但事實是，和平統一仍是中共對台政策最高指導原則，如中共領導人習近平在去年「二十大」強調會以最大誠意、盡最大努力爭取「和平統一」的前景。中共決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，主要是針對外部勢力干涉和極少數「台獨」分裂分子及其分裂活動，絕非針對台灣人民。換言之，中共當前最重要的工作是反對台獨、打擊台獨、阻止美國與台獨勾連。

台海防線 節節後退

其次，如《金融時報》警告美國的嚇阻戰略「搞錯方向」，過度專注直接、有形軍事行動，忽略了中共正在進行「灰色地帶」行動，以低於戰爭門檻的行動一步步逼近台灣，北京的「切香腸」戰術逐漸改變台海現狀。

大陸以非戰爭手段達成戰爭目標，台海中線已不存在，中共軍艦軍機更挑釁台灣24浬的鄰接區，過去中共軍機主要活動範圍集中在台灣西南部海域，現已擴大為環島，造成台海防線節節後退現象，達到孫子兵法「不戰而屈人之兵」的目標，這也是美國專家認定威懾戰略逐漸瓦解的原因。

習近平強調，「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線」，對台灣問題沒有妥協的空間，但多數美國學者專家同意，中共對統一台灣並沒有時間表，除非台灣實現法理台獨，或和平統一無望，否則中共不會輕易採取武力手段解決台灣問題，美國以威懾為唯一目標的戰略脫離現實，雙方有必要透過溝通對話，更清楚理解對方的意圖與目標，才是降低緊張的根本之道。

美方除了重申不支持台獨立場外，若能以實際行動消除中方對美方說一套、做一套，掏空一中政策的懷疑，對緩和兩國緊張關係及台海情勢的效用將遠超過雙方擴大軍備競賽，相互嚇阻。同樣的，台灣問題是政治問題，不是軍事問題，美台關係不應局限於軍事層面，而應全面深化，擴大雙方共同利益；兩岸也要克服政治障礙恢復溝通交流，穩定的台海形勢符合各方利益。