近日，一首閩南語歌曲《陪你慢慢行》在網路上流傳，並被翻唱為多個不同的版本，引發不少的評論。

歌曲中，孩子一直以為爸爸是最高的山，能為自己遮風擋雨，但在某個突然的瞬間，發現爸爸也會衰老，而自己已經不知不覺長大，孩子感慨之餘，希望開始承擔起家庭的責任，滿滿的心疼與溫情，引發網友的共鳴。

《陪你慢慢行》

這首《陪你慢慢行》，是台灣女生美楊孝帥Annie提供的創意，她說，自己的父親長得非常福泰，像一座山一樣勇壯，在她出國兩年後首次回到台灣時，驚覺爸爸瘦成不認識的模樣了，一問才知道是病魔侵襲了他的身體，怕自己擔心，一直沒有告訴自己，看著爸爸受病痛折磨的樣子，她束手無策，只能默默為他祈福，直到爸爸去世，她都一直沉浸在悲痛中。

美楊孝帥Annie說，她的爸爸曾說過，她的歌聲有點像張清芳，作為一個音樂愛好者和創作者的她，發現自己竟然沒有給天天辛苦的爸爸創作過一首閩南語歌曲，而今，父親已經在天堂，成為了永遠的遺憾，今年8月8日就要到來，在台灣，8月8日是爸爸節，她希望借此機會創作出一首歌曲獻給辛苦的爸爸。

隨後，她與大陸的幾位音樂人共同探討，大家通過網路溝通交流，作詞、譜曲、演唱、製作，經過無數次的隔空對話碰撞，才「雲創作」了這首滿滿閩南味的歌曲。

演唱時，因為歌詞和音樂太能表達自己的心境，美楊孝帥幾度哽咽，甚至崩潰大哭，心情平復後才完成整首歌曲的錄製。

歌曲由盧洪亞、美楊孝帥、蘇鼕鼕作詞，蔣舟作曲，陳國聰進行閩南語的改詞，最終由台灣的美楊孝帥Annie來演唱。

那麼，這個爸爸節，您準備好什麼禮物獻給自己辛苦的爸爸了嗎？（盧洪亞/福建省流行音樂學會常務理事）

《陪你慢慢行》歌詞

A1

你是阮生命內最高彼座山，

惦惦站置彼為阮遮風沙，

你是阮人生中尚大的船隻，

風湧擱卡大也帶阮勇敢向前行。

A2

以前阮不相信你嘛會孤單，

忽然間我看到你親像打破的碗無依無偎，

無情的風雨甲你來折磨，

乎我拿手巾仔為你來擦汗。

B1

阿爸阿爸，不顧時頓艱苦打拼，

你的頭鬃已經漸漸變白啦，

你的身軀也已經漸漸消瘦，

載滿風霜的船隻何時來靠岸？

B2

阿爸阿爸，總是暝日辛苦探吃，

看到翹龜的形影乎人心痛疼，

風雨中的燕子，有出頭天，

以後的路乎阮牽你慢慢啊行。