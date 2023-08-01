百歲高齡的季辛吉不辭長途旅程勞累再訪北京，所為何來？三件事：一是警告北京切勿對台動武。二是摸底，現在只有他能見到中方高層的幾位關鍵人物，對北京對台策略的意圖與決心做出最正確的研判。

有理由相信，季老此行的觀察與得到的訊息，與他近期的擔憂完全一致，即北京將堅定地以自己的節奏處理台灣問題，完全不排除有非常之舉。第三，他將以此行的所見所聞及研判，向美國包括國務卿布林肯在內的高層「復命」。布林肯在季老行前即與季長談數小時，當然迫切等待季老的研判與建議。

為何請出季老再訪北京？大形勢是美國的霸權主義再也走不下去了。美國對華戰略自小布希以降，經歐巴馬、川普到拜登，一以貫之，採行的就是強勢、遏止及敵對的霸權主義，終極目標是打趴中國，確保美國霸權地位不動搖，但數十個回合下來，除科技戰略壓中國勢頭外，其他手段無不失效。

10年前，一度有在中國周邊製造一場局部常規戰爭，來打掉中國崛起勢頭的念頭（美國智庫蘭德公司的研究報告《想一想那難以想像的戰爭》），但有相當風險，且時機稍縱即逝。現在，中美在西太平洋的形勢已然出現翻轉，倒過來，反而是美方擔心北京會不會武統台灣了。這只要看美方一再表示反對「任何一方片面改變現狀」，一再恫嚇北京動武必將付出極大代價，及美軍方一再提出北京可能動武的警告等種種現象，就知道美方對「台海有事」的焦慮了。

客觀且殘酷的形勢是，在西太平洋，美國相對於中國，依然或正在快速失去從來是美國擁有優勢的制海權、制空權、制電磁權，台海一旦出現軍事衝突，美國將立即陷入進退維谷之窘境。美國如介入，並無勝算，將動搖美國霸權；如果不介入，威信掃地，也動搖美國霸權。窘境即是困境，說明美國對華戰略的霸權主義再也走不下去了。

相對於美國幾屆政府以來對華戰略的霸權主義，季辛吉一貫奉行的是現實主義，1970年代他一手主導的中美建交即是現實主義淋漓發揮的精彩傑作。為了美國當時的最大戰略利益，美國可以「化敵為友」，與中國建交聯手對付蘇聯，並不惜以台灣與北京進行交易。交易，從來就是現實主義戰略的精髓。

50年後的今天，時移勢易。2017年川普當選美國總統之後，季辛吉向川普建議「聯俄抗中」，惜因諸多原因未果；2021年拜登上台，改變戰略，欲以烏克蘭戰爭先搞垮俄羅斯再對付中國，目前看來顯然失算；而就在此時，台海風雲日緊，讓美國不但面對了東西線難以兼顧，西太平洋又進退失據的空前戰略窘境，也讓心高氣傲的美國不得不面對現實，考慮調整難以為繼的霸權主義對華戰略。

一心為美國利益服務的季辛吉，相信也正是在這樣的形勢下，甘願老驥伏櫪，再為中美關係偏勞一趟。中美運勢與50年前雖然已大異，但台灣作為現實主義的籌碼仍然存在，這即是百歲季辛吉的最後一搏，讓人充滿了懸念。

（作者為鳳凰衛視資深評論員）