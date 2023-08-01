《聯合國2758號決議案》是國共內戰下，讓外國勢力介入之下的歷史失誤，以致現今兩岸依然處於敵對關係，讓美國霸權能夠長期左右兩岸關係及影響台海穩定，讓民進黨政府操弄兩岸之間的準戰爭關係，危害台灣民眾安全。

二十幾年迄今，決議案係指涉台灣與大陸均是中國的一部分，但或暗或明，台獨政權卻不斷企圖否認及扭曲，甚至美國眾議院日前通過通過《台灣國際團結法》，指聯合國大會2758號決議文無涉台灣，這是美帝與台獨勢力聯手挑戰聯合國的「世界性決議」，企圖破壞台海的和平關係。這不是美帝霸權？什麼才是美帝霸權？

民進黨政府，不認同普世的「一個中國」，反而到處散布台獨的毒，妄想仰賴美帝霸權改變聯合國決議，脫離一個中國的代表權，以台灣之名爭取聯合國新席位。這不是國家認同錯亂？什麼才是國家認同錯亂？

現在的民進黨高喊台獨，但卻也犯了當年國民黨政府，將《2758決議案》簡化為「排我納匪案」的錯誤。現在蔡政府說的「中華民國台灣」，明確違反中華民國憲法規範，也同時扭曲《2758決議案》。

台灣民眾要認清，若要爭取中華民國在聯合國有一席之地，要選擇的是「前往北京」而非「走進白宮」。要爭取的是與北京協商一個中國代表權，而不是切割一個中國並以台灣或台獨之名義去另立新會籍。

現在，民進黨政府落入美國霸權鬥爭中國的圈套，美國眾議院即使通過聯合國《2758決議案》無涉台灣，也改變不了聯合國的決議。民進黨政府搞台獨妄想扭曲聯合國二七五八決議案，只不過是在自欺欺人罷了。

（作者現為新黨輿情中心副主任）