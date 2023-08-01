黃光國教授已於7月30日凌晨5點在睡眠中過世，享壽78歲。黃光國教授是享譽海內外的著名心理學家，曾任國家講座教授與台大心理系榮譽教授，擔任馬英九總統時期的國策顧問，秉持學者的良心，他長年關懷國家的政治與教育發展，撰寫政論文章不輟，堅持文化中國的理想，從探討本土心理學到發展修養心理學，進而倡導成立「中華本土社會科學會」，獲學人共同推舉擔任榮譽理事長，積極耕耘社會科學本土化的各類議題，鼓勵青年學子從事學術研究工作，其學術貢獻長期蜚聲國際，獲得舉世的高度推崇。

黃光國教授是出身台北大稻埕的望族，他的父親黃子正先生是清朝最後一個皇帝溥儀的御醫，這種特殊經歷，使得他在3歲時就經歷長春包圍戰，5個月內有16萬人餓死，母親帶著他死裡逃生回到台灣，卻使得父子此生再不得相見，這讓他對於中國面臨的苦難有著刻骨銘心的記憶，更對於兩岸和平有著極其強烈的使命感，他會研究心理學，就跟自己想療癒個人與國族的傷痕經驗有關，他後來主張「一中兩憲」，這「一中」指的就是文化中國，意即只有回歸中華文化來認識兩岸關係，才能真正尊重各自的憲政體系，謀求彼此的對話與統合。

黃教授一生堅持「論政而不從政」，甚至連行政工作都儘量不參與，只希望自己能以全部精神都投注於學術與教育的耕耘。他長期對於上一個世紀自95年開始的教育改革強烈抨擊，認為教科書的制訂策略是要「全面去中國化」，這些課綱編成課本將讓青年學子產生知識虛無主義的思維，尤其只知台灣不知中國，其結果將讓台灣面臨兵凶戰危的處境。

他曾寫《民粹亡台論》，認為當前政治人物將各種政經議題簡化，使用粗暴的語言來煽動民意，讓民主政治變成民粹政治，其結果將導致亡國，對照當前台灣社會的發展，實屬振聾發聵卻知音寂寥。

黃光國教授是我的恩師，我曾經認真聆聽他12年的課，跟他學習科學哲學的思考，從而深度耕耘本土心理學，我們私交甚篤，新冠肺炎前常共同到大陸講學與論學，卻曾經針對華人本土社會科學該如何發展，展開長達5年的路線大辯論。我每寫一篇論文，指出他書中觀念的矛盾與錯誤，他就跟著回一篇論文，詳細說明自己的主張，這樣一來一往，我寫出《轉道成知：華人本土社會科學的突圍》這本書，他則修訂自己的《社會科學的理路》，並寫出《內聖與外王：儒家思想的完成與開展》與《盡己與天良：破解韋伯的迷陣》這些鉅著。

很多人都問我們兩人怎麼會這樣辯論，我都拿他常說的名言來回答：「對一位偉大學者最大的尊敬，就是認真批判他。」我在世上再沒有看見有哪位學者具有這種博大的胸懷，完全擱置個人的情緒，畢生只希望釐清觀念，讓真相大白於世。

我看過太多學者做人處事充滿兩面思考，卻從來沒有看過他有任何一絲一毫害人的心計，反而只看見他總是忙著從學術角度幫學生想著未來的出路，因此，世人總看見他雄辯滔滔，我卻看見他背後有著強烈的淑世熱情。他不計個人毀譽，只希望自己對學術的耕耘真正能解決文化問題，並能繼往開來。

黃光國教授最後在人間上的一門課，是我邀請他來縱谷跨域書院開的「孟子思想與生命教育」，他每周三搭火車風塵僕僕從台北來到花蓮，跟大學生口沫橫飛談如何結合心理學與中華文化來建構本土社會科學，我深感這是學子難得的福氣，能毫無距離親炙大師的音容。

他最後的時光奔忙於南下看病的路上，休息的時間依然振筆疾書寫著文稿，卻在睡眠中離開人間，這或許是最幸福的結果，卻讓我們充滿著不捨。黃教授堪稱當世的孟子而無愧，我很榮幸成為他最不聽話的弟子，藉由辯論，我們師生共同譜出一段佳話，我無法忘懷這位表裡如一的人格者。

（作者為國立東華大學洄瀾學院院長）