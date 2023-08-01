民進黨繼客家事務部主任蔣絜安因論文抄襲被台大取消學位後，總統參選人賴清德競選辦公室總幹事潘孟安在高雄師範大學的碩士論文，遭檢舉並經高師大學倫會審定屬於「學術倫理瑕疵」。但就算只是「瑕疵」，已讓聲言重視學術倫理的賴清德頭上盤繞著團團烏雲，不知何時還會發生雷電雨？賴的親信頻爆學倫爭議也更讓人看清，「姓賴」不必和「信賴」畫上等號。

尤其潘孟安在台大國家發展研究所的碩士論文是由陳明通指導的，一旦有人檢舉或進行比對，恐怕也會「雖不中，亦不遠矣」。畢竟，潘孟安自高中畢業後雖曾求學於幾所大學，但高師大碩士卻是第一個正式的學歷。

然而，潘孟安既然已有了公立大學的碩士，長期從事政治工作又那麼繁忙，何以需要且有能力再攻讀台大國發所的碩士呢？不久前，才有民進黨客家事務部主任蔣絜安在台大國發所的碩士論文被認定抄襲，已被台大撤銷學位。而且，她原已在中央大學取得的碩士學位現也爆出是找槍手代筆。

這兩人和林智堅有相同的「求學」環境和歷程，加上行政院副院長鄭文燦也攻讀了台大國發所碩士，這現象投射出民進黨執政時期的「國家發展」，不正是如同以權力掩護舞弊，交相互利取得頂大的耀眼學位，但其實卻是金玉其外敗絮其中。

民選公職人員和政務官的性質不同於常任文官，他們是因獲選民或有權任命者信賴「已準備好了」，才能當選或被任命為政務官。此情形與長期任職，且因升遷而需要不斷進修的國家常任文官，不能等同地鼓勵進修。

換言之，民選公職人員和政務官在職期間攻讀學位，實際上已是「不務正業」。更別說，還發生了學術倫理的醜聞，無異於以權謀私。

民進黨當權者過去的劣跡被以「民主進步」之名所掩蓋，在這次選舉賴清德宣告組成「民主大聯盟」後，或因黨內互打，或因在野黨舉發，才把「民主進步」這塊遮羞布掀開，迄今已有6人因各種爭議相繼退出立委選戰。「信賴」的基礎本遭動搖，再加上重要幹部還不斷爆發學倫醜聞，賴清德的威信已大受斲傷。

當然，民進黨的特色就是「敢」說，如屏東縣長周春米對潘孟安的學倫事件，竟好意思指責國民黨「政治力不要介入校園」。試想，要不是有相對客觀與科學的論文比對系統檢驗，以執政黨的政治力那麼容易伸入公立大學為自己人護航，哪還可能揭發那麼多政治人物的學倫問題呢？

潘孟安的論文雷同率高達54%，高師大僅認定學倫瑕疵，而鄭文燦在台大的論文則有30%雷同，卻遭撤銷學位。很難相信，執政黨的政治力沒有介入高師大。事實上，對執政黨保持懷疑是民主的真諦之一，但執政黨卻反控在野黨立委政治力介入公部門，這就和「信賴」一樣，都只是個笑話。

（作者為民主文教基金會董事長）