彰化縣議會議長謝典林退出國民黨，是否引發骨牌效應各界還在觀望，但由鴻海創辦人郭台銘造成的「郭董之亂」已是一葉知秋，且風暴正襲捲全黨，國民黨只有果斷切割並祭出重罰，才有可能及時停損。

國民黨主席朱立倫1日強調，最新內參民調，侯友宜已追上民眾黨的柯文哲，與民進黨的賴清德差距也拉近。但無論如何，侯在中間和年輕選民的支持度偏低是不爭的事實。侯的支持度難以大幅突破，除了尚未提出有亮點的政見外，很大的原因是外界對國民黨的不信任。

儘管多數民眾支持政黨輪替，但從台灣民意基金會日前民調的政黨支持度來看，民進黨獲得32%，國民黨只有23%，17.3%支持民眾黨，國民黨支持度落後民進黨一大截，間接影響了侯友宜的總統路。

國民黨全代會早已確定提名侯友宜參選總統，但至今仍有人不放棄「換侯」，甚至還在想「侯郭配」。新北市立委參選人林金結日前不僅與郭台銘同台造勢，還發「總統支持郭台銘」的扇子，黨中央只口頭警告，朱立倫也只說，若規勸不聽將以黨紀處理，卻未有其他動作。

國民黨未積極讓侯友宜扮演「母雞」角色，又未能強力制止黨內挺郭聲浪，內亂不止，又要選民如何將政黨輪替的希望寄託於國民黨？

朱立倫上任後推動「同舟計畫」，縮短開除黨籍者處分年限，自願退黨者2年期滿即可申請回復黨籍，儘管計畫已屆滿，仍不時傳出有2.0計畫，讓違紀者更有恃無恐。

「當斷不斷，反受其亂」，謝典林跳船只是風暴前兆，外傳過去經常和郭台銘站在一起的中南部議長仍有2、3人在蠢動，朱立倫該拿出鐵腕了！