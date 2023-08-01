郭台銘執意參選動作愈來愈明顯，「挺郭」的彰化縣議長謝典林宣布退出中國國民黨，引發強烈的政治效應，藍營媒體議論紛紛，誰是下一個謝典林？對侯友宜選情傷害多大？綠營媒體則見縫插針，好好消遣了國民黨與侯友宜一番，更多人對2024選舉大局感到悲觀，認為郭台銘執意參選只會造成保送賴清德當選的後果，下架民進黨機會更是渺茫。

動作頻頻 充滿權謀

幾乎所有嚴謹的民調結果都顯示，郭台銘支持度吊車尾，幾乎可以斷言沒有當選的機會，但他仍擺出參選到底的姿態，不惜撒錢買政治人物靠攏、買媒體曝光，不但對侯友宜與國民黨造成沉重的打擊，他念茲在茲希望對兩岸和平做出貢獻，實際所為卻逆向而行，他究竟在想什麼？意圖為何？

這段時間郭會見了好幾位社會意見領袖，徵詢意見之餘，也表達他的想法，大致可以歸納幾個重點：第一，侯友宜支持度太低，他有參選的正當性；第二，6成選民希望政黨輪替，他要回應主流民意；第三，他未必參選到底，還要看選舉大氣候。前兩個理由似是而非，不能構成他堅持參選的理由，但未必參選到底的說法，倒是值得重視。

謝典林退黨事件，侯友宜維持一貫「侯侯做代誌」的人設，回應不慍不火，但侯競選團隊對郭執意參選，早已做出判斷，認為沒有談判轉圜的空間，挺郭派是「自毀長城」，必須堅壁清野，不留模糊的空間。國民黨與郭台銘的關係可以用「決裂」兩字形容，郭台銘卻宣示成立以他為核心的「政黨輪替大聯盟」，這不是痴人說夢，什麼才是？

郭台銘是商人，擺脫不掉企業的思考邏輯，殊不知經營企業與政治活動的遊戲規則、規範、所需條件和運作邏輯完全不同。柯文哲曾解讀郭台銘參選策略，以併購國民黨為先，第2選項是併購民眾黨，第3才是獨立參選。如今併購國民黨無望，腦筋就動到民眾黨，但柯文哲民調高居第二，和賴清德差距多在誤差範圍內，高支持度讓民眾黨很容易募到款，形勢大好，郭台銘有併購的機會嗎？

玩弄侯柯 背信忘義

答案再清楚不過，6月間曾有「郭柯會」的安排，卻傳出郭台銘有意併購民眾黨，柯文哲自述「怕到不敢接郭台銘電話」，「郭柯會」因而破局。郭台銘和柯文哲5月底在金門相遇，郭台銘刻意打聽柯文哲住處，帶著記者前往會面，兩人在海邊並肩而坐，還一起散步，郭告訴記者「我跟柯市長海誓山盟」，但隔天被其他記者問到，郭卻說「忘記了」。柯文哲事後曾說，前一天海誓山盟，第二天改口「喝醉了」、「忘記了」，民眾黨灰頭土臉。若再加上2020大選郭台銘背叛對柯文哲的承諾逕自決定退選，害柯媽媽到中選會為柯文哲登記參選，弄得母子二人難堪不已，3次教訓，柯文哲豈能輕易忘記。

郭台銘剩下第3條路，就是獨立參選。以郭台銘財大氣粗，一聲令下撒鈔票，完成連署書應該不是問題，想來賴清德支持者也樂意為郭董連署，分走侯友宜一票是一票，何樂而不為？問題是，保送賴清德當選是郭台銘要的嗎？或者說，他還在等誰來談退選的條件？回顧2020大選他罔顧對柯文哲的誠信、對選民參選到底的承諾，在競選團隊並無心理準備情形下突然宣布退選，社會為之震驚，此說不是沒有依據。

2024大選與2020大不同，2024對下架民進黨、終結貪汙政權情勢大大有利，郭台銘兩度玩弄國民黨、對侯友宜、柯文哲一再背信忘義，自認是關公信徒，所作所為卻違背忠義精神，精明如郭台銘應該很清楚，他即使參選到底，支持者不是傻瓜，最後關頭不是投給侯友宜，就是柯文哲，不會浪費在當選機會最小的他身上，但他還是擺出參選到底的姿態，不禁令人要問，他究竟圖什麼？