7月23日，國民黨全代會甫落幕，通過這次全體會議，終於正式提名新台市長侯友宜為2024年總統大選參選人。不過要說對這次國民黨提名結果感到最失望的，應該就屬郭台銘了吧，畢竟之前郭台銘和侯友宜都在競爭國民黨內提名的機會，現在「花落侯家」，郭台銘必定五味雜陳，心裡不是滋味。

但是，從郭台銘在侯友宜被提名的同一時間發佈於社交媒體資訊來看，郭台銘仍是一副沒被擊敗的樣子，他在社交平台上指稱，「雖千萬人吾往矣，不會讓大家失望」。很顯然，這就是說給支持者聽的，大有東山再起的意思，郭台銘向來都把話講的模稜兩可，會不會跳出國名黨的束縛，尋求獨立參選，也是耐人尋味，更是2024總統大選，重要關鍵的變數之一。

除了這次侯友宜在國民黨內提名大獲全勝，還有另外一件事亦值得關注的，那就是在提名侯友宜後，會上一度喊出了政黨輪替的口號，這應該是多數台灣民眾共同的心聲，看看目前蔡政府幹的那些破事，已經讓台灣民眾非常不滿了，種種做法簡直就是在拉著台灣人民往戰火裡送。

早在這次全代會之前，也就是7月19日的一次線上民調，主要是想瞭解台灣民眾對「藍白合作」的看法，到底有多少人支持團結在野黨扳倒執政黨的勝選方程式。結果出乎意料，竟然有高達75%的台灣網友都表示支持「藍白合作」，目的也是簡單粗暴，就是要「下架民進黨」。

「藍白合作」中，藍代表的是國民黨，白則是民眾黨，所以說穿了，「藍白合作」其實就是國民黨和民眾黨的合作，這兩黨也是目前台灣最大的兩個在野黨。而民進黨又被稱為綠營，所以國民黨和民眾黨的合作，又被視為「非綠陣營」或「反綠聯盟」，意即團結一切可以團結的力量，聯合次要敵人打擊首要敵人。

但儘管網友想要「藍白合作」的呼聲居高不下，可是民眾黨候選人柯文哲對兩黨合作的態度，卻好像並沒有什麼意願和興致。雖然對比之前柯文哲對「藍白合作」難以結合的態度來說，最近柯文哲表示讓「藍白合作」順其自然發展，好像民眾黨正在放下姿態，給台灣民眾釋放了積極的信號。

然而，目前侯友宜的民調支持率並不高，只有20%左右，落後於柯文哲。那麼，柯文哲真的會願意放棄自己的優勢，和侯友宜合作嗎？再說了，就算是合作，能當選總統的只有一個人，所以最後，在合作中誰讓誰的問題，又會成為雙方新的矛盾，又或許柯文哲內心想的乃是「白藍合」，亦即白正藍副，所以金溥聰才會說寧願挺起胸膛躺下。

「藍白不合」，肯定是民進黨最想看到的結局，這樣的話，相當於讓賴清德坐享漁翁之利，幾乎篤定躺贏，2024總統大位儼如他囊中之物。不管藍綠白，誰上誰下，走回兩岸和平發展、致令台海安全穩定的正途，才是台灣人民最佳的歸宿。（作者為台灣青年聯合會理事長）

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