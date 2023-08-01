在國民黨總統參選人侯友宜訪日前夕，彰化縣議長謝典林於7月31日凌晨在臉書貼出退黨聲明，引發政壇震撼。對此，外界、特別是泛藍支持者有四大憂心：一、「謝典林事件」是否意味著鴻海創辦人郭台銘獨立參選已成定局？二、在謝決定退黨前，國民黨中央是否有盡全力挽回？三、此事是否會引發連鎖效應？四、侯友宜的民調是否會受到影響？

在謝典林之前，早有南投縣議長何勝豐在5月17日國民黨中常會徵召侯友宜為總統參選人後，就宣布退黨，但謝典林因來自彰化政治世家，且他的姐姐謝衣鳳還有黨職，他的退黨自然衝擊更大；而國民黨主席朱立倫1日坦承，還有2、3位議長或副議長「正三心二意中」；但相較於略顯浮動的議長與副議長，朱立倫則對14位國民黨籍的地方縣市長很有信心。

簡言之，謝典林的退黨是個人的決定，甚至是一個暫時的決定，既不能代表彰化謝家的動向，也難以撼動國民黨中部的選情，藍軍無須隨著有心人的謠言起舞。畢竟相對於議長和副議長，藍營縣市長堅定挺侯更可發揮穩定軍心的效果。

但重點是，國民黨中央在整合侯友宜與地方政治勢力上花了多少功夫？政治是現實的，地方派系往往以自身的利益和政治資源作為優先考量，但黨中央可以曉以大義，如果無法政黨輪替，藍營地方派系最後也沒有什麼油水可分。

過去7年多以來，藍營地方縣市本就很難得到執政者「關愛的眼神」。日前審計部公布的前瞻計畫第3期特別預算審核報告，在中央一共補助地方的5358億元中，單單高雄市就拿了將近1/4的1265億元，而台中市分到的經費竟然比嘉義縣還少，難怪外界批評，民進黨政府根本就是依據政治顏色作預算分配。

目前侯友宜的民調並不出色，在這樣的情況下，國民黨中央和侯辦都必須體認到，藍營縣市長及議長等願意全力支持侯就真的是仁至義盡，因此協調方式宜軟不宜硬，應竭盡全力，找合適的人出馬協調整合，並且三顧茅廬；但若最後勸不回頭，也必須果斷處置，以免造成跟風，動搖軍心。

謝典林的退黨聲明是在7月31日凌晨發表於臉書，弔詭的卻是，聲明上的日期卻是7月24日，也就是7月23日國民黨全代會第2天。換言之，謝典林在全代會確定提名侯友宜後就萌生退黨的想法，但卻直到7月31日才正式公開退黨聲明，在這1周的時間裡，黨中央其實還有安撫和勸說的時間，即使勸不成，至少也讓事情處理得更圓融些，謝選在郭訪美、侯訪日之前扔出炸彈，也可見郭陣營正不斷在提高對國民黨的施壓力度。因此對於其他可能有二心的正副議長，黨中央必須嚴陣以待，以防骨牌效應發生，再破壞黨內團結。

無論藍營議長退黨的理由是什麼，其實都是不智之舉。因為離選舉還有5個月，若黨內團結，傾全黨之力，侯友宜的民調仍有爬升的機會，但郭台銘作為獨立參選人卻是絕無勝算的；況且背棄黨，胳膊向外彎，也是自傷政治前途。侯友宜或許不夠完美，但連兩次對國民黨毀諾、分裂國民黨的郭台銘想選總統那更是「德不配位」。

藍軍團結還有實現政黨輪替的希望，助郭參選成了四腳督的局面，那在野勢力肯定是全軍覆沒。郭台銘若執意要做歷史的罪人，他人難以阻擋，但藍營地方領袖又何必為了一時的利益成為幫兇，反讓自己日後難以在政壇立足呢？

（作者為資深媒體人）