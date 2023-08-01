彰化縣議長謝典林，雖然口口聲聲說很惆悵，但心狠手辣又精準。在侯友宜出訪日本當天，丟出退出國民黨的震撼彈。

因為郭台銘做盡了一切要選的事，拔所有可以拔的樁，卻又不鬆口參選。讓國民黨派系跟郭台銘的關係，充滿懸疑。這就包含了謝典林跟郭台銘的曖昧。

其實加入或退出政黨，也是個人自由。不過，做人該有做人的道理。謝典林不說他一家了。他自己，也是深受國民黨長期栽培，吸足了國民黨的奶水。2022年年底，也才剛剛當選議員，又因為是國民黨，才當選議長。

他一心支持郭台銘，到了可以在侯友宜演講時，在侯友宜身邊，全程表演挖鼻孔，掏耳朵，極盡羞辱與無教養之事，這種程度。你以為這樣到頂了？不。他直接退出國民黨。反正他是妥妥的議長。誰怕誰？

要退出國民黨，本是早就計畫好了。最狠的是，他刻意挑選侯友宜出訪日本當天，放出這件事。他以自己退出國民黨的事件，徹底碾壓，讓侯友宜的訪日新聞，被屏蔽，被邊緣化。

這樣狠。對一秒前還是自己的黨，真是趕盡殺絕。這一刀，才是精準小刀。

我不知道，美國、歐洲、日本、韓國的政治，是不是也是這樣的邏輯？是不是也是一當選，就換忠誠的對象？我是蠢人。我不懂。