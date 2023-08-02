1836年農曆正月十三日，堅持由陸返閩的秀才蔡廷蘭，步行到了中北越的廣平省，他是前一年十月從金門料羅灣登船，在台灣海峽被颱風吹到越南中南部廣義省去的；2023年7月26日，我也從順化往北穿越北緯十七度線，乘車來到廣平。不禁感慨，人生的因緣，居然在跨越二百年時空後突然就串聯了起來。

我並不是第一次走在蔡廷蘭回家的路上，2004年我曾策畫一項「蔡廷蘭越南行跡考察」，8月20日經過廣平，可惜那天要趕到河內，沒時間去參觀他駐足三日的洞海，也沒在我這次來訪半天的麗水停留。

蔡廷蘭停駐洞海三日，我專程訪問麗水只有半天。我們與廣平的因緣各不相同，但都受到廣平人熱情的歡迎與款待。

根據蔡廷蘭《海南雜著》的記載，他在廣平洞海結識布政官吳養浩，二人都好吟詩，一見如故，連續兩天彼此唱酬談論。十五元宵當日，吳養浩眼見留他不住，賦詩贈行之餘，又趕往橫山關下郵亭設席，等他到了，「復餞三杯，淚數行下」，握著他的手出關，陪他走了二里多，然後又回到關上，遠遠向他拱手道別。蔡廷蘭後來方知護送官兵中，有一位吳養浩貼身隨扈，是被指派來沿途照料他的。他倍受感動，到達河靜省後還寫詩回謝吳養浩的真情以待。

我呢，並不寫詩，不過也因為詩的緣故，而受到麗水縣安水社祿安村阮世家族的真誠接待。箇中因緣，說來還真是奇妙。

越南自古使用漢字，亦以科舉取士，士大夫們幾乎都能寫作漢詩。歷來奉命出使中國的使節，一路題詩到日邊，並常與伴送官員相互贈詩「搏感情」，留下許多漢文詩集。其中有一部西山朝（1778-1802）時期的孤本《使程詩集》，被誤抄作「潘清簡著」。這位潘清簡（1796-1867）是很會寫詩，也出使過中國沒錯，不過他是阮朝明命十四年（1833）的正使，不可能在廣西與1793-1795年間擔任柳城知縣的李憲喬（1746-1797）唱和，所以他絕對不是這部《使程詩集》的作者。

這部《使程詩集》的作者絕非潘清簡，那會是誰呢？無人知曉，成為一道未解之謎，學術界只能說它乃「西山朝‧佚名撰」。

最近，這道學術界的謎題，被我解開了！

前往阮世直墓前參拜。（作者提供）

解謎過程很複雜，簡言之，我先注意到《使程詩集》作者應是西山朝景盛元年（1793）正使吳時任的同行副使，因為吳時任所撰《皇華圖譜》也出現了李憲喬。接著，我好不容易找到當年兩位副使的姓名：阮曰直、阮文寀。最後，我對照了這部《使程詩集》和廣平麗水《阮世家譜》，以及阮世家族所抄錄下來的聖旨、敕封，終於確定當過「山南上處協鎮」的甲副使阮曰直（又名阮世直，1745-1807）正是這部佚名《使程詩集》的真正作者，增強了文獻可信度，同時也為越南廣平麗水阮世家族找到了二百多年前第八代祖先阮世直的遺作（150首詩）。他是歷任阮主、西山朝、阮朝三個朝代的大臣，在此之前未見作品存世，所以我的考證結果被視為廣平省歷史名人與文化資產的重要新發現。

就是這個跨越二百多年時空的意外詩緣，我7月26日上午親自來到廣平麗水「刑部參知兼國子監督學阮侯之墓」–阮世直的墓前參拜，並將阮世直遺作《使程詩集》和我的研究成果，當面交給阮世家族第十四代阮世還族長收藏。

當車子駛遠時，我回頭望見年近七旬的族長阮世還先生仍一直站在原地揮手。此刻，我彷彿看見近二百年前，廣平布政官吳養浩在橫山關上向已走遠的詩友蔡廷蘭「佇望移時，以手遙拱而別」的畫面。（陳益源/成功大學中國文學系特聘教授）

（本文來源：《金門日報》）

【徵文啟事】

中時新聞網「兩岸徵文」欄目，徵文主題：台灣人看大陸、大陸人看台灣、兩岸看世界、兩岸一家人、兩岸新時代，歡迎全球華人投稿。

期盼作者透過親身經歷的故事，刻畫兩岸社會肌理，描繪世界見聞，打破刻板印象，促進兩岸民眾相互瞭解、建立全球視野，向讀者展現時代的脈動與發展趨勢。

投稿信箱：[email protected]

臉書粉專https://www.facebook.com/520ROC，歡迎線上互動。