我寫了夏瀛洲的一些事時，看到夏珍19日文：「那些翱翔天際的浪漫。」懷念她剛去世的妹夫葛廣明。

「廣明和小妹年紀差了十歲，…珊要嫁廣明，我是家裡白話文反對的一個，我跟珊說，美少女嫁氣宇軒昂的飛官，小說看看就好，擺在現實生活裡不實際，太危險。話沒說完，才在交往期間，廣明真就摔飛機了，…我問珊，你瞧瞧，真要嫁嗎？

這個問題是白問的，沒摔飛機，或許還可以再琢磨琢磨，這一摔人還救回來，就非嫁不可了─外人看是「你傻啊」？他們倆，那就是滿滿的愛情與浪漫了。（附，我們從未謀面的二叔，是1960摔在韓國烏蘇山的黑蝙蝠失事人員之一）

我就對夏珍說，妳叔叔這架我印象不深，但我記得第二年有架也是從韓國飛出的，一進大連碧流河花園口，就被高砲打下來。後來在2017年，我在北京還發生的一件巧事。

夏珍告訴我，叔叔叫夏福瀛。

談完後，我剛好翻到「沈一鳴，越線，叛國？還是回家？」一文，我都忘了我提到過這事：「我是空軍子弟，對沈逝當然難過，他是新竹基地飛幻象-5種子教官，小時我家也是在該基地旁的牛埔村。妹妹在這時來了個簡訊：「記得竹師附小二年級，課上了一半，有一個年輕的軍官進來，老師很嚴肅的叫我最好的同學出去，她的父親掉飛機了，…。至此她與母親搬離新竹，再也沒看到她了。

她叫朱維謹，我們早上有時一起上學。」

那是1960年3月25日，一架P-2V黑蝙蝠機，從新竹飛往韓國群山基地，偏航撞到700英尺的烏蘇山，副駕駛是朱玉銘中校，全組14員（殷延珊、朱玉銘、梁燕生、柳肇純、陳光宇、孫大陸、李澤林、劉抑強、夏福瀛、楊桂辰、李自民、邢漢章、黃勳、姚邦熹）。

第2年11月6日，也是群山基地飛出的一架，機上有南萍、李惠。他兩人的子女，也是我的同學和朋友。

妹妹還說：「我們是竹師附小服從里班的，後來參加同學會，大家也沒有朱維謹的消息。她母親很美麗，每次都穿旗袍。

他們怎麼會從韓國飛呢？韓戰不是已經結束了嗎？」

我說：「是結束了，但我空軍34特種作戰中隊，號稱黑蝙蝠的電子偵測機，是從新竹飛，也有是飛到韓國的，再從那邊飛進大陸。

這就是我們家旁邊，美國CIA中情局的「西方公司」，1953年6月，設在新竹市東大路與北大路交叉口102號，神成橋畔一幢灰白色洋房內。所以我們小學同學的父親，很多都住在新竹東大、水田、公園路這一帶。像我的同學黃鳴樑（父黃福洲）、南美琦（父南萍）、傅依萍（父傅定昌）都是。

現在「西方公司」那裡，成了黑蝙蝠中隊文物陳列館。我們家後面那塊稻田，是「新竹市文化中心」，左旁東大路那邊的「調查局新竹站」，是「眷村博物館」。

後來2007年，龍應台在清華大學時，發表了〈一個國家記得誰？〉她說：「這主題是我寫作以來最感慨的文章。」接著清華大學思沙龍的學生們，舉辦了「黑蝙蝠在新竹—向勇敢的人致敬」座談會，在華人界掀起了黑蝙蝠和黑貓熱。

2009年11月，龍應台邀我這「記得」的人去與會。當時是我228愛國言論被迫害事過半年，10月我還剛被公懲會撤職，這是我第一次較公開的露面。紀念會後到新竹基地用餐，當時聯隊長是雷玉其，他是我弟弟的好同學，讀空軍幼校時還來過我家幾次。高華柱是國防部長，他在會上向我致意。我還想，你不怕媒體看到，又做文章？

會上我見到南美琦母陳慧心，她還特別誇讚我，說我們在洛杉磯的空軍家屬都支持你，你做得對，我們以你為榮。後來南美琦還拿了頂她媽媽打的毛線帽給我，我戴著睡覺好多年。

黃福洲、傅定昌那架RB-17，是1959年5月29日，於廣東恩平南方金雞山被擊落。組員還有李暋、徐銀桂、韓彥、馬甦、葉震寰、趙成就、伏惠湘、陳駿聲、黃士文、宋迺洲、李德山、陳亞興。1992年12月14日遷葬回碧潭。

1961年11月6日這架，機長是葉霖、尹金鼎、組員是蔡文韜、南萍、嶽昌孝、張桂圃、朱振三、陳昌文、李惠、陳昌惠、梁偉鵬、程度、周迺鵬。

「黑蝙蝠中隊文物陳列館」，最有代表性的一件紀念物，就是副機長尹金鼎妻楊昭蓀，在1998年到花園口罹難地點祭拜，帶回來的一個村民孫貴昌用飛機殘骸熔成的鋁盆，當年11月22日成立了「黑蝙蝠館」。

楊昭蓀說：「這個盆見證了13位空軍官兵的壯烈犧牲，也是唯一留下的歷史物證。回歸塵土，入土為安，俱往矣，對與錯就留待歷史評價。」

後來「鳳凰衛視」和「中天衛視」想來這裡拍個紀錄片，製作人丁雯靜和唐一寧，還有李惠的兒子李鴻嘉都來到這裡。飛機是摔在一片玉米田裡，當年13個遺體下葬處原有立塊水泥碑，以便後人辨識，後來地貌變遷，現已難找到確切地點了。

我是不太贊成要把骨骸挖出，葬在碧潭空軍公墓的，因為國家必然統一，如果葬到他們短居十年台灣省，意義不大，留在故鄉反而很好。統一後，國家也會禮遇之；如果國家繼續分裂，台獨長期竊政，那有台灣這塊叛離的一省，正是這批為國家統一而死的飛行員，最不能瞑目事，歷史評價他們是站到錯的一邊。確實，他們留在台灣的同儕，已經受到台獨一再地羞辱，若再改遷入土，不但難安，恐怕還會揚灰了。

我對李鴻嘉說，就在這裡建個紀念公園，做為花園口經濟區的一個景點，找來架P-2V黑蝙蝠機，或做個雕塑，立個紀念碑，上面寫著「中國人不打中國人。」

這我可來大陸推動。

李鴻嘉深是我言，說：「我願意出建這紀念園全部的錢。」

下期再談2017年，我在北京發生的一件巧事。