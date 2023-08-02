潘孟安的論文「抄襲」問題，經高師大學倫會審定，認為「雖有瑕疵，但未達撤銷學位的程度」，故此容許他在兩個月內補訂修正。

但是，我們不知道潘孟安的論文，到底「瑕疵」多大，更不曉得其與「撤銷學位」的標準及界線是如何判定的。建議高師大將整個學倫會討論過程的檔案，全都公布出來，同時，更建議王鴻薇將所有蒐集而得的「抄襲」證據，全部公開展示。兩相比對，以供社會大眾公評。

基本上，我們相信高師大學倫會的審閱是具有公正性的，也尊重其決定。但是，所謂的「補訂修正」，是否也應該重新作審查？而為昭公信，是否也應當開放旁聽？

潘孟安指導教授蔡培村認為，「潘孟安也未有將此論文作為申請獎學金、教職用途，僅是做為施政建設參考」，因此，他認為「沒有抄襲動機、可能」，這種說詞是很難取信於人的，眾所周知，「抄襲」的目的，就是為了騙取學位，以利仕途的發展，這就是「動機」、就有這「可能」了。

難道林智堅、鄭文燦……等人，有用以「申請獎學金、教職用途」嗎？蔡培村固然可能是愛徒心切，護航包庇，但是把關不嚴（至少被喻令修訂重寫，就可證明），難辭其咎，這番說詞，更是大違常識，不通之極了。

潘孟安的論文涉嫌「抄襲」，早已是藉藉人口的「江湖傳說」了，但由於可能資料受到封存，故至今以前，都未有人舉發。如今，王鴻薇作了比對，認為其重複率高達54%，正不知口口聲聲重視學倫問題的賴清德如何解說。潘孟安當然一如其他人般「否認」了，但是，究竟後續發展將會如何？正不妨靜觀其變。

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