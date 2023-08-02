去全球化大家喊的越來越響，卻沒幾個人深入思考這個變化即將帶來的政治、經濟與產業衝擊。7月初，台積電創辦人張忠謀在出席工商協進會時演講指出，全球化已被重新定義：「全球化已經讓位給國家安全以及科技、經濟的競賽，美國與中國的關係已定調為競爭高於合作。」如果，台灣的經濟與科技發展是根植於全球化的精密分工，那台灣接下來又該怎麼整軍經武做好準備？

從信仰全球化到去全球化，根本不可能像切蛋糕一樣，輕輕鬆鬆的就一刀切開。美國的「小院高牆」和「拜登主義」逼得全球各國在產業補貼競賽中慌忙追趕卻不知所以，壓制中國大陸更成為推出的產業措施顯學。但同時間，我們看見7月中旬，英特爾（Intel）執行長基辛格（Pat Gelsinger）低調訪問了中國大陸；7月17日，包括基辛格、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳以及高通（Qualcomm）執行長阿蒙（Cristiano Amon）在會議上公開警告，出口管制恐傷及美國在半導體業的領導地位，並呼籲暫緩執行對中國大陸晶片管制；7月19日，美光（Micron）執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）更是頂著壓力拜會了中國商務部。

這些消息透露出的信息量不大，但卻間接證明跨國企業不願斷然脫鉤中國大陸。為什麼？很多人說它們是捨不得放棄中國廣大的內需市場，事實不然。根據歐盟公開資料，中國大陸在風力發電機原料的市占率為5成；生產的鋰離子電芯占全球電動車電池66％；生產的無人機也占全球77％；對全球稀土礦物的供應比例更高達86％。另據國際能源總署（International Energy Agency, IEA）稱，中國大陸在太陽能電池板全球製造比例超過80％，其他包括用於藥品的活性藥物原料、製造半導體的純化氖、醫學成像的染料，中國大陸都是全球重要的供應國。這哪裡是政治人物一聲令下，就可以輕易斷開的？

這個世界，大家心知肚明，全球化已經不再，區域化發展讓各國一方面用產業補貼來招商引資，一方面對非我族類的產業極盡所能驅趕，最辛苦的就是這批憑藉著全球化崛起的跨國企業執行長們。世界翻轉正讓他們習以為常的商業世界被迫重新塑造。更重要的是，全球化不是單純的政治勢力重塑，疫情爆發、烏俄戰爭，通貨膨脹再搭上氣候變遷造就的綠色轉型，讓所有的事情不但糾纏在一起，更讓政治人物在裡面大展手腳、布局尋租、拚命印鈔，所謂的國際秩序、財政赤字老早就被拋到九霄雲外了。

如果半導體的互掐已經讓我們心驚膽顫，那正發展的熱火朝天的電動車，以及它帶出來的電池、數據與能源產業更難切割。在美國，40年前開發出鋰離子電池的諾貝爾獎得主古迪納夫（John Goodenough）在2018年接受採訪時表示：「我希望消除這個世界上高速公路上的所有氣體排放。」古迪納夫於今年6月25日以百歲高齡辭世了，但全球各地都在努力幫他實現這一目標。從2019年至2022年間，全球電動汽車銷量增長了五倍，去年更是成功超過了1,000萬輛。但和半導體截然不同，亞洲獨領風騷的能源礦產和動力電池發展，正讓美國，甚至全球的綠色轉型開始遭遇來自中國供應限制和地緣政治的阻力。

現在的全球產業發展就是一幅發人深省的畫面。每個國家都把產業韌性與區域發展列為優先，不論是半導體、電動車、綠色科技，甚至是台灣現在最夯的人工智慧（AI），都在去全球化的背景下展開一系列人類有史以來最大的工業挑戰。與全球貿易關係緊密的台灣，不可能隔岸觀火置身事外，台灣很難繼續獨占鰲頭掌握全球科技供應鏈，台灣就是到了必須認真思考產業轉型的關鍵時刻：政府應該盡快做好產官學整合，企業應該改變賣方思維和全世界做朋友，台灣人才應該打開心胸跨出台灣。方法不外乎：槓桿科技供應鏈塑造的優良信譽，搭配聰明的外交平衡謀略，仔細研究各國招商引資政策，提煉向外輸出的產業升級解決方案，積極幫培養年輕一代國際化資本運作人才。上述每一項都不容易，但每一項都很重要。

這個世界，變化無窮，時間有限，引領台灣迎向新一波全球產業變局的時間窗口，根本沒有我們以為的那麼多。