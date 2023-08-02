外交部7月31日發布一則新聞稿，標題是「外交部長吳釗燮接受澳大利亞『第九頻道』專訪，呼籲中國放棄武力威脅台灣，並停止阻撓台灣參與國際組織」。

吳部長發出此言給人的感覺，好像是在向大陸求饒。

吳部長在專訪中強調，面對中國長期武力威脅，台灣深刻瞭解保家衛國是自己的責任，不會要求其他國家出兵護台，我國正積極提升自我防禦能力。7月18日吳部長在接受英國「電訊報」專訪時，也強調台灣人民有決心保衛家園，以維護自由民主生活。既然如此，吳部長何必懼怕中共對台動武，而呼籲大陸放棄武力威脅呢？

其實中共只會在台灣宣布獨立時對台動武。換句話說，只要台灣不走向台獨，就不必擔憂遭到中共武力犯台。

其次，蔡總統執政後，台灣再度被排拒於世界衛生大會之外。即使民進黨政府每年動員邦交國以及美歐國家聲援，但是於事無補。吳部長曾言，如果能不斷加強支持台灣的聲量，台灣參與世衛大會的目標就愈來愈接近。既然如此，民進黨政府就應該繼續努力，根本不必理會大陸的阻擾。吳部長也應該信心滿滿，完全沒有必要在此時向大陸發出呼籲。

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