十年來的中美交往史已反覆顯示，溝通本身經常地那麼少有意義。就在任何重大要點上中美競斗的顯著和經久緩解而言，布林肯、葉倫和凱瑞最近接連先後訪華未產生任何真正實質性的成果，或許僅有強化了雙方防止中美軍事衝突的意願除外。

這些訪問期間發生的一切都未超出一種預期，即（1）保持高層外交（而非軍事）溝通渠道，（2）維持在重大要點上加劇了的中美競鬥。管控競鬥作為原則得到肯定或重申，但僅在原則上，同時在很少數仍有合作空間的領域，得到肯定和重申的大致也只是是合作的需要。這些雖然積極，但難以具體地貫徹。這些美國高官未像尋常那樣重複愈益空洞的「一個中國政策」。

另一方面，中國大陸對台軍事態勢也未有改變：6月24日，19架軍機和5艘戰艦出現於台灣島附近，其中8架軍機越過「台海中線」，飛近台島24海里毗鄰區；7月3至4日，24架軍機和4艘戰艦在台海周圍活動，其中9架軍機飛越「台海中線」；7月7至8日，美國財長葉倫訪華期間，13架軍機和6艘軍艦活動於台島近旁，其中4架軍機飛越「台海中線」。

2023年7月11日，在維爾紐斯召開的北約峰會發表嚴重指責中國的聯合聲明，中國的強硬再度顯現：7月11至12日，38架軍機見於台灣島近旁，12至13日33架、13至14日30架如此。這72小時內，73架軍機飛越「台海中線」或飛入台灣東南和西南「防空識別區」。7月14至15日，16艘戰艦游弋於台灣島近岸水域，為台灣「國防部」2022年8月開始有相關逐日記錄以來之最。

自2022年4月下旬往後，美國對華政策的頭號優先是確保絕對防止和避免中美兩軍之間的軍事衝突。但中國一直抵制這絕對保證，擔憂這將使美國無憂繼續升級對台灣的愈益全面的支持，首先是軍事支持，並且導致台灣當局無大憂慮地更加謀求「台獨」。

因而，據當前美國政府的有關話語，中國政府大概永不會同意恢復和加強兩國間的高層軍事溝通。中國同樣將防止和避免中美軍事衝突置於國家頂級優先之列，但更依靠雙方前沿部隊的相關經驗和華盛頓的「膽怯」。

我個人認為，美國政府很少可能委託早已離開政府權力中樞的季辛吉來華傳達絕對避免美中兩國軍隊衝突的呼籲，何況這呼籲由於前述的原因已反覆遭拒。

中國政府予以季辛吉崇高禮遇，是為感謝約50年前他為雙邊關係走向正常化做的歷史性重大貢獻，也表明中國政府會重視過去、現在和將來所有致力於改善雙邊關係的美國人士。與此同時，很少可能中國政府會以早已離開權力中樞的季辛吉為重大媒介，與美國政府討論中國相關立場已頻頻顯著表達過的、而且事實反覆證明未能有顯著和經久緩解的重大問題。（作者為中國人民大學國際關係學院教授）

（本文來源鳳凰網《鳳凰大參考》，授權中時新聞網刊登）

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