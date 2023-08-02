如果台灣選舉制度像部分西方國家，第一輪候選人沒有人過半，就必須取前兩名候選人進行第二輪投票，這樣就可以解決目前台灣總統大選三腳督情況下XX大聯盟的困境，也可以解決像南投議長何勝豐、彰化議長謝典林退黨改幟的尷尬。不囉嗦，第一輪各自衝票，第二輪就藍綠對決，各自歸隊。

民主選舉兩輪制投票優點多，如果能選出真正多數民意的領導人，多花一次投票的時間和費用，選民應該也會樂見其成。不過，民進黨肯定不玩這種兩輪投票規則，因為賴清德不敢以3成多的支持度「向白宮前進」，萬一假戲真做之前就被PK出局，台獨金孫總統夢就沒戲唱了。

回到現實，台灣總統選舉制度，現在就是神聖的一票，而不是神聖的兩票，這一票神聖到可以決定台灣的未來是誰的，何勝豐、謝典林退黨明志，心中另有所屬自是必然，也肯定不是支持黨提名人侯友宜，否則就不會選擇退黨一途。

2022台北市長選舉也是頗有實力的三腳督形勢，蔣萬安、陳時中、黃珊珊，最後分別以42.3%、31.9%、25.1%分出勝負，國民黨一路領跑，民進黨有焦慮到時不時就喊非藍聯盟或棄保嗎？沒有，三腳督選舉勝利方程式並非一定要拿到過半選票才能贏，還有一個選項就是蔣萬安不過半卻可以贏陳時中，即使2022九合一選舉，國民黨整體得票數也是大贏民進黨，團結的國民黨沒漏氣吧。

國民黨的黨紀廢弛已久，這要怪黨主席朱立倫，「同舟計畫」誆騙團結之名把過去違紀黨員找回來賦予位高權重之職，自然是不走正道，難以服眾，又把「年輕氣盛」退黨之非黨籍人士納入徵召民調，既無正當性又各懷鬼胎，徒留一堆爛攤子。既然有人把國民黨當公共廁所，撒泡尿就走人，誰還會在乎黨紀？退不退黨又有何差別？反正我這次不選，下次再來個「同舟」回娘家大團圓，不是嗎？

這樣說來退黨比違紀好看多了，真有實力也不差這個黨籍。話說回來，黨主席朱立倫、侯辦執行長金溥聰是不是該反省，前任黨主席吳敦義為什麼可以把22個縣市議長搞得服服貼貼，可現在卻成了牛鬼蛇神了？

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