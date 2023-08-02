2023年7月28日，日本發布新版年度《防衛白皮書》，防衛白皮書是日本官方年度報告，內容記載過去一年自衛隊行動及全球防衛領域趨勢。2023年的封面只有簡單的黑字白底的「防衛白皮書」白皮書，看似沒有要說什麼，背後卻大有故事。

2021年防衛白皮書採用「戰神」之稱的「楠木正成」將軍當作封面，這是日本武士精神意涵與象徵。2022年封面呈現的是AI科技藝術，代表要探索科技，創造先進科技產品，因為防衛安全走入了AI模式。

面對現代化戰場，日本再也無法用「武士精神」取勝，唯有提高防衛預算，投入先進武器的研發及採購先進武器，發展不對稱戰略才是致勝關鍵點。2023年封面留白，代表日本發展的不對稱戰略，要有日本傳統的武士精神與先進的AI軍事技術，是岸田時代特色的防衛精神。

炒作區域衝突 爭取預算

日本防衛大臣濱田靖一表示，「世界正處於歷史的轉折點。原因是中國、俄羅斯、北韓的侵略行為」。2023年白皮書特別提醒中國軍力的發展，根據預測2035年中國將擁有1500枚核彈頭，令日本相當擔憂。中國擁有大約350枚三位一體核彈頭（陸基彈道飛彈、航空飛彈與海基飛彈）。

另外，日本對俄羅斯、中國的戰略夥伴關係感到不安，7月23日俄羅斯太平洋艦隊與中國人民解放軍海軍在日本海舉行「北方互動2023」聯合海上演習。演習結束後，俄羅斯海軍與中國人民解放軍海軍，隨即展開太平洋聯合巡航任務。

7月27日俄羅斯國防部長紹依古與中國代表團出席北韓閱兵活動。北韓領導人金正恩展示了先進新研發的無人機以及遠程飛彈。日本白皮書強調北韓飛彈不僅能夠打擊日本本土，還能夠到達美國太平洋沿岸。在白皮書發布的同一時間，美國與澳洲舉行國防外交2+2會議，美澳邀請日本加入雙邊的防衛聯盟，擴大美國、澳洲與日本三方「整體空中與飛彈防禦」（IAMD）合作。此舉可以說是，美國、澳洲配合日本演出。

另外，加上中國、俄羅斯已經擁有高超音速武器的技術與能力，對日本來說，在先進科技研發的速度，遠落後於中國、俄羅斯，甚至北韓，讓日本處在一個不對稱的劣勢之中，再再讓日本感到相當不安。

雖然目前日本已擁有攻擊敵方基地的能力，但是這是一個有爭議的問題，根據憲法，自衛隊任務是防衛，而非先發制人打擊。即便具有先發制人的打擊，仍只限於最低限制使用武力，如果與中國、俄羅斯、北韓發生衝突，手仍無縛雞之力。

另外，日本最為擔心中國試圖以武力奪取台灣，中國對台威脅構成了日本軍事學說的基礎。根據2023年5月日本共同社公布有關安全保障的民調顯示，擔憂中國可能武力犯台的日本民眾達89%，贊成日本擁有破壞外國彈道飛彈基地的「敵方基地攻擊能力」者占61%。

日本政府預計從2023年度起5年之間的國防經費增為原本的1.5倍、達43兆日圓（約新台幣10兆元）。對於這個方針，回答「不適當」的民眾占58%。對於日本擁有敵方基地攻擊能力，表示贊成者占61%、反對者36%。日本民眾認為擁有一定程度的防衛能力是不得已的事，但不希望大幅增加防衛費用或藉由增稅來提供。認為有關防衛能力的議題，岸田的說明不夠充分的日本民眾高達88%。

日本國防預算每年不斷增加，軍事支出占國內生產毛額（GDP）比率都不到2%。2022年日本首相岸田文雄誓言要讓防衛預算達到GDP的2%。2023年白皮書上特別強調，到2027年軍事預算需要增加到3100億美元，防衛經費要能達到日本國內生產總值（GDP）的2%，向北約成員國看齊。

一個國家軍隊提高軍事戰備能力，保持戰力水準，需要大筆防衛預算的投資。如果不擴大外部威脅感知，引發兩大陣營（美日同盟與盟國、中俄朝）相互的恐懼感知，否則無法說服民眾支持修憲、調高防衛預算，這大概是日本政府這次發布防衛白皮書的宣傳，岸田打的如意盤算。

（作者為台灣國際戰略學會副研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※