前總統馬英九先前因赴中國大陸祭祖引發政治風波，為與當時「大九學堂」的台生互相交流，陸方後續安排北京大學、清華大學、復旦大學、武漢大學、湖南大學等來台回訪，但卻不見總統蔡英文元旦公告「兩岸要恢復健康永續的交往」，反而充斥綠營人士指責「陸生統戰」的意識形態，如同「奧本海默」被形塑為左派人士陷權力鬥爭，也讓跨越不同世代的麥卡錫主義宛如幽靈陰魂不散。

美國參議員麥卡錫1950年發起全國性反共十字軍運動－又被稱為「麥卡錫主義」，「大肆渲染」共產黨人士入侵政府和輿論界，引發當時各界瀰漫一股「恐慌氛圍」，後被引申泛指胡說八道行徑；如同此次馬英九基金會與中國文化大學合辦這場兩岸學生的交流活動，先是鎖定國內進行標籤化統派份子進行政治宣傳，後又針對「中國陸生」以「奧本海默」式的左派烙印，儼然已在麥卡錫主義下失去批判除魅的基本良知。

奧本海默是美國著名的物理學家，又稱原子彈之父，其由於胞弟等為共產黨人士而被歸類左派科學家，先前參與原子彈研製雖已表明不會同情共產主義，但在當時國內瀰漫麥卡錫主義的歪風，加上美國與蘇聯正處冷戰軍事的對抗，他的立場不僅成為爭論焦點又被當時美國原子能委員會主席史特勞斯陷害，最後導致名譽受損並且撤銷安全許可，拜登政府直到去年取消剝奪安全許可禁令才告慰了奧本海默的在天之靈。

前總統馬英九邀請中國五所大學師生訪台當中因為北京大學郝平「黨委書記」身份遭到質疑，活動當中馬英九與郝平皆以「先生互稱」也被抨擊矮化國格，尤其來訪學生受訪語出「同根同源」一詞遭到批鬥為統戰團，兩岸學術交流被指稱為政治宣傳活動，透過政黨背景、來訪稱謂、統戰論述等政治操作，凸顯民進黨在兩岸交流的道德判斷僅剩統獨之爭，肇因蔡政府始終偏離批判除魅而企圖將大眾帶入昏聵愚昧的意識形態。

台灣解嚴過後的右派民粹風氣盛行，助長蔡政府在民防、兵役、軍購等政策汲汲營營，美方政客不斷鼓吹「以小搏大」的不對稱作戰，迫使麥卡錫主義在台帶著反共清洗揮之不去，隨著兩岸緊張氛圍與政治民粹鼓動而大行其道，民進黨此次放行陸生來台參訪，卻又設下「統戰陷阱」的國家機器進行思想追殺儼然已是兩面手法。

當台灣政府祭出《兩岸人民關係條例》規範恫嚇混淆國家認同的不當思想行為，一舉回到白色恐怖時期，如同黑格爾所言「一切重大的世界歷史人物和事變，一般來說都會出現兩次。」為何強調台灣主體必須反中？當我們邁向解嚴第36週年，卻讓「賣台」、「舔共」、「中共同路人」等的法西斯言論在政客嘴裡朗朗上口！

從「奧本海默」反思「陸生統戰」無疑再現麥卡錫主義陰靈，台灣充斥政治宣傳逐漸失去批判除魅的基本良知，如同奧本海默的悲劇人生還有拜登政府轉型正義，但是陸生統戰的意識形態還在蔡政府的國家機器中進行議題溢散；導致我們在國內找尋「中共同路人」也在對岸設定「統戰機器人」，嚴重褻瀆民主自由，縱容「非獨意識」透過法西斯言論形成迫害。

台灣政府採取「親美抗中」扼殺兩岸和解，導致政治人士與黨派，非相同立場的政黨、民運人士、學生等團體也間接降低台灣民主自由的程度。美國當年扶植台灣成為反共陣營的第一島鏈，在麥卡錫主義的歪風下，奧本海默淪為二戰後的悲劇英雄，陸生統戰宣傳手法見證民進黨偏執紅色恐怖的想像與狹隘的麥卡錫主義正在台灣轉世投胎。

（作者為專欄採訪作家）