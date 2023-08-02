近日在影音串流平台播放的韓劇《逃兵追緝令》，描述了軍中老兵對菜鳥們的殘忍霸凌，讓許多受不了霸凌的士兵，不顧一切逃出軍營數日不歸，成為了被緝捕的逃兵。而負責緝捕的憲兵，則在全國各地尋找逃兵的下落，鍥而不捨，衍生出許多感人的故事。

此韓劇讓我想起當年在台南服預備軍官役時的一段經歷。我當時的職務是少尉連輔導長，占中尉缺。也曾經被營部派出去追緝逃兵，讓我也經歷了類似這部韓劇的人生故事。也讓我見識到社會底層那群人，如何在夾縫中蠅營狗苟，夾著尾巴做人的血淚真相。

有一位士兵從部隊裡逃走數日不歸。據他的同鄉告知，他加入一個歌舞團跟著到處走唱。我根據這個同鄉給的地址找到這個歌舞團所在的戲院，但他剛好離職回到北部。於是我坐上這個歌舞團所擁有的一部破舊遊覽車，跟著他們從南部戲院移到北部戲院。我請示了上級，准許我跟車到北部，設法轉往這個逃兵家裡去家訪。所以就跟著她們這群鶯鶯燕燕，同車一起北上。

途中與這些因爲家境不佳或遇人不淑，或家裡欠了一屁股債的女演員們聊天。聽到她們曾經被賣身、被渣男欺騙感情與金錢、經常被戲院老闆性騷霸凌的血淚史，令人感到無比同情。她們的歌舞團，為了拉攏客人，總會輪流派出這些女演員出場跳段脫衣舞，用以吸引部隊放假、一大早就在街上閒晃的阿兵哥，與幾個每天帶著便當，在戲院混一整天的中老年阿北們。這些人就是她們歌舞團的基本客戶。

阿兵哥周日放假，總會設法到暗黑的小戲院去看表演，演到一半，就會突然插入一段脫衣舞，讓這群許久看不到女人的豬哥們，看了激動不已。如今我能近身於這些脫衣舞孃聊天話家常，讓當時年輕的我，感到有點不自然。畢竟在台下所看到濃妝豔抹的她們，與如今素顏得如鄰家女孩的她們相較，反差極大，感覺像是來自兩個不同世界的人。

聽她們聊起悲慘的際遇，說到傷心處還會頻頻拿手絹拭淚，讓我突然對這群社會底層的人，感到無比同情；不再心存邪念，而是以鄰居女孩的心情對待。

與這群歌舞團女郎分手後，來到這個逃兵家裡拜訪。看到士兵家裡家徒四壁，父親因癱瘓躺在床上，母親靠打零工賺錢。這個士兵從軍營逃跑，就是為了能打工賺點錢，貼補家用。那時候的軍餉，少到連買張台北來回的莒光號火車票都不太夠。所以可以體會這個逃兵想到營區外打工賺錢的心情。

給逃兵的母親留了話，請他回家後，立刻與連部聯繫，我會設法幫他請假，不讓他成為逃兵而被通緝。 最後他終於在幾個月後，回到部隊，處分是在憲兵隊監禁一個月。我還曾經帶著冬衣到牢房裡去看他。他一再向我致謝，謝謝我去他家探望他父母，給了她們極大的安慰。

退伍後，我還常會想起這段往事，與那群在歌舞團討生活的女孩。後來我再也沒去看過一場脫衣舞，因爲我不忍再看到這群苦命人，為了能賺到一口飯吃而踐踏自己的尊嚴。（作者為自由撰稿者）

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