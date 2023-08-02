台灣的民主已經走到一個死胡同，政黨之間不是良性競爭，而是惡意攻擊。執政黨為了勝選，已經沒有倫理道德、是非曲直可言，上位者收買媒體，雇用網軍，收編名嘴，操弄民調，無所不用其極。

今日的台灣民主，到底有多荒謬、諷刺呢？

黨禁解除了，結果出了一個比以前的國民黨更墮落專制的民進黨，讓台灣的兩黨政治成了一個笑話。

報禁解除了，結果出了一個比黨報更像黨報的自由時報，讓台灣的新聞專業一瀉千里如江河日下。

有線媒體開放了，結果出了一個經常以誤植掩飾造假的三立新聞，除了政治操作帶風向抹黑，鮮少看過客觀中立的報導。

說要政治退出校園，結果綠色青年軍社團，如雨後春筍般地在各級學校遍地開花。

說要政黨退出國營事業，結果綠油油老中青三代全面酬佣，吃香喝辣，猶如蝗蟲過境，寸草不留。

台灣的民主走到今日，老實說除了吃相難看，實在沒什麼可說嘴的。

窮了人民，富了政客，這就是台灣民主30年最好的寫照。

台灣民選總統以來，至今沒有選出過一個稱職像樣的總統，不是貪污就是無能。如果問台灣最驕傲的是什麼，90%的人會回答是自由與民主。但是自由與民主究竟為我們帶來了什麼，大概很少人能夠回答的出來。

跟八年前相比，我們更富有了嗎？我們更善良了嗎？我們更熱血了嗎？我們更有光榮感了嗎？我們更有榮譽心了嗎？我們更有國家認同了嗎？我們對未來更充滿希望了嗎？

如果答案是肯定的，我們當然應該要繼續票投民進黨。但是如果答案是否定的，我們是不是要重新思考，到底台灣民主的出路在哪裡？

當民進黨不論爆出了多少的黑金、貪污、不倫、抄襲、性騷，都仍然會有35%的死忠支持者不離不棄，這種反智理盲的民粹政治信仰，只會把台灣帶向死路。

然而最可悲的是，一個國家65%的人民竟然無法阻止這35%的塔綠班信眾將國家帶向飛蛾撲火似的自我毁滅，那才是民主選舉最大的荒謬。

（作者為美國伊利諾芝加哥大學教授）

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