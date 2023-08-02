前總統馬英九偕同4位姊妹，4月1日前往湖南湘潭老家祭拜祖父馬立安。馬英九提到祖父的遺訓「黃金非寶書為寶，萬事皆空善不空」。（藍孝威攝）

筆者自國安單位退休近20年，至今仍無法履行對去世母親的承諾；盼有朝一日能夠比照馬前總統的赴陸之旅，去到父母生長的家鄉，在祖墳前追思祭拜，完成母親最後的遺願。

按現行法規，我的管制年限早已屆滿，然遲遲未能順利完成赴陸之行，就是擔憂飛機落地後，還沒出關就被請去「喝咖啡、聊是非」。這種作法對岸已行之多年，藍綠兩黨無論誰執政，都無法改變現況。只是近期被請去喝咖啡的人士，居然是被大陸學術單位正式邀請在台灣的知名學者，經媒體顯著報導後，引起外界譁然及議論。此情再度將兩岸情報認知作戰搬到檯面上，值得探討深思。

情報圈內人士都知道，陸方利用兩岸開放之便，運用各種手段，以獲悉我方退休情報人員名單，並於渠等赴陸探親旅遊與經商期間，無預警式的進行約談或拘留。不但拒絕提供法律協助，甚至有脅迫情事發生，如此作法顯然不符中共高層對台政策和平的基調。個人堅決相信，這些情報退休人員赴陸純為探親、旅遊及商務，絕無負有刺探情報之任務，相信陸方根據多年實務經驗，應有同感。

歷史上運用情報人員，化解危機案例不在少數，古巴飛彈事件，就是利用雙方情報管道，順利解除美蘇核戰危機。中國大陸與美國建交後，外交互信基礎薄弱，雙方領導人卻能深謀遠慮，破除歧見。初期即在雙方辦事處中互相照會，派遣情報人員（美方為李潔明，陸方為謝啟美），擔任高層直通管道，進而加速建交日程，如今中美雙方的嚴重歧見，相信也是情報管道不暢通所致。

根據李前總統辦公室主任蘇志誠，2022年7月投書媒體告稱，「當年所謂的台海危機(1996飛彈危機)發生前，大陸派駐美國的武官曾透過丘宏達教授，於事前把相關訊息傳給我們。我在接到丘教授傳達的訊息後，立即請張榮豐先生向大陸方面的窗口求證，結果對方經請示後，回覆證實，並表示不會讓情勢失控。」此一時隔多年絕密情資對外公開，完全證明兩岸高層深知，良好的情報溝通管道，對化解兩岸危機，避免軍事誤判，具有關鍵性的功能。

1967年海峽上空最後一場空戰之後，雙方軍事衝突已畫下休止符。雖然兩岸無聲砲火的戰場未因相互開放而歇息，但與退休情報人員毫不相干。時代在變，潮流在變，以談判代替對抗，以合作取代衝突，是無法改變的趨勢。兩岸同胞本為同根生，只因歷史變局，彼此敵對將近一個世紀，實在是中華民族的悲劇。

兩岸在去年底今年初，相隔不到3個月時間內，分別任命非情報專業出身官員，分掌雙方國安單位。期盼新一代的兩位國安高層領導，面對兩岸兵凶戰危的情勢，能有新思維、新作法，相互研討「兩岸和解、情報先行」的管道與模式，儘速建立實質的危機處理機制。也許到那個時候，筆者就能跟馬前總統一樣，赴大陸祭祖了！（作者為退役空軍上校）

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