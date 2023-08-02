前總統馬英九邀請中國大陸五所大學師生訪台後續衍生「陸生統戰」的無稽之談，帶團的北京大學郝平教授因有「黨委書記」身份遭疑門戶洞開。而文化大學活動海報將馬英九與郝平皆冠以中性對等的「先生」稱號，竟被特定媒體大做文章，參訪學生一句「同根同源」也被綠營人士痛批統戰團。回顧駐日代表謝長廷2012年回到中國廈門淚眼祭祖，對比之下仿佛進入國格論述的多重宇宙，迫使「陸生統戰」再現「平庸之惡」。

猶太裔著名政治思想家漢娜．鄂蘭（Hannah Arendt）提出「平庸之惡」觀點，指在意識形態底下毫無思想責任的乖張行徑，對於下達命令全然服從，導致個人判斷處於真空。而當民進黨上下將「政治正確」結合「意識形態」攻訐來訪陸生，面對這樣的「平庸之惡」，竟無任何股肱之臣出面緩頰，也顯示蔡總統八年執政下兩岸交流喪失常態對話的能力。

誠如馬英九基金會執行長蕭旭岑所言，民進黨將歷史連結矮化為政治統戰無疑心胸狹隘。蔡政府眼皮底下的教育部、陸委會、移民署既已審核讓共產黨人士入境，卻又對陸生來訪深表疑慮，豈非錯亂？而校內非政治性活動自然不會放上前總統、黨委書記等名稱頭銜，何來矮化？至於親綠名嘴和網軍揶揄陸生是統戰機器人部隊，其實對比副總統賴清德2014年以台南市長兼民進黨中常委身份在上海復旦大學研討會上大談台獨理念，返來後還津津樂道，他才是真正在搞「校園統戰活動」吧！這一連串的荒謬言行，凸顯民進黨在兩岸交流的道德判斷全然迷失。

名稱頭銜淪政治正確

從目的來看，馬英九基金會和文化大學舉辦這場兩岸交流活動，在於透過學子互動對話取代制式一問一答，馬前總統也到各組串場分享，增添熱度。名稱頭銜說穿只是操作統獨議題的民粹主義，座談會場的師長學生名牌皆未標示職銜，別有用心者卻以海報上前總統降格以及隱匿書記黨職作為「二元對立」，儼然凸顯政府仇中的政治正確。

以黨領校VS.反共不反中

身為民進黨總統參選人的賴清德先前提出選戰主軸「反共不反中」引發譁然，對比此次放行中國共產黨「黨委書記」郝平來台可說再鬧雙標。陸委會主委邱太三在立法院備詢公開表示反對校園被政治介入，打臉總統蔡英文宣稱恢復兩岸永續健康交往，顯然已經先入為主認定其有政治統戰的不良執念。必須說明的是，中共本來就是「以黨領校」，校黨委書記正是一校之長，多由教授兼任，具有學術和黨務的雙重身份，請問賴清德又要如何「反共不反中」？

我們引以為傲的言論自由在哪裡？

蔡政府起初針對馬英九基金會的申請駁回後又專案處理同意放行，之後卻鎖定來訪陸生，視其為共青團「樣板青年」，而透過國家機器全面清算。將他們「兩岸一家人」、「同根同源」、再到「中華民族」等言談簡化為統戰，並迎合綠營選舉操作來鋪天蓋地全面出征，所塑造的正是漢娜•鄂蘭筆下的主觀激進並渲染大眾的「平庸之惡」。這不僅波及個人的民族認同表達，又傷害台灣引以為傲，最足以和大陸做區隔的言論自由。

民進黨完全執政卻從未正名制憲，豈不是對支持者搞統戰？

回顧馬前總統今年清明連假攜台生赴陸交流，喊出中華民國、台灣總統、憲法、互相隸屬等字眼創下「歷史紀錄」。民進黨眼紅之下，至今仍持續批馬矮化國格尊嚴，刻意漠視其公開捍衛主權的宣示，陸委會當時甚至還暗指這是統戰陷阱，只為強調中國的「領土野心」以合理化台灣「抗中保台」的意識形態。

相形之下，蔡政府只能在兩岸政策做「四個堅持」的紙上談兵，並把學術交流當成政治活動地貼上「陸生統戰」的意識形態標籤，這些手法既枉然，又廉價。民進黨在一味指責中共搞統戰之餘更應反思，總統和國會既已完全執政多年，所謂的「正名制憲、獨立建國」卻仍停留唬弄基本教義派的關門喊口號階段，豈不是也在對海內外支持者搞統戰？（作者為專欄採訪作家暨智庫副研究員）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※