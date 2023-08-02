2021年7月1日，習近平在中共成立100周年大會上宣布：「在中華大地上全面建成了小康社會，歷史上解決了絕對貧困問題，正在意氣風發向著全面建成社會主義現代化強國的第二個百年奮鬥目標邁進。」2022年10月，中共第20次全國代表大會召開，明揭指出，現在的中心任務是全面建成社會主義現代化強國，以「中國式現代化全面推進中華民族的偉大復興」。

到底什麼是中國式現代化？其中包括五項特性：

首先，是人口規模的巨大。以歐美為例，歐洲人口約7.5億，美國人口則為3.3億，合計不到11億人，尚不及中國人口8成。就此而言，中國現代化對全人類而言有非凡意義；一方面，它的人口規模超越西方各國現代化社會的總額。另一方面，中國式社會主義與美國的自由民主、西北歐的社會民主，及東歐的民主轉型經驗，迥然相異。這是對發展中國家具有重要借鑑意義的另類發展路徑。

其次，與西方資本主義的貧富差距及階級落差不同，中國式現代化繼承孫中山先生「民生均富」理念，強調「共同富裕」，積極讓全民共享國家發展富裕成果，並抑制過分懸殊的分配不均與地區落差。在過去十幾年，大陸推動「全面脫貧」與「精準扶貧」政策，這是強調自由競爭、自然淘汰的資本主義和新自由主義社會難以匹敵的。對於發展中國家而言，追求「共同富裕」，落實全民共享的現代化經驗，也是解決財富分配不均、積極改善民生的重要範例。

第三，是物質文明與精神文明之間的協調與整合。許多西方國家在物質條件逐漸成熟之後面臨「後物質主義」課題，其中包括環境保護、綠色生態、永續發展等層面；同時也深陷族群傾軋、文明衝突、認同分歧等困境。中國式現代化必須記取上述經驗與教訓，在物質文明與精神文明之間尋求平衡，進行試誤改革，積極建立和諧有序、有機整合的新規範。

第四，人與自然的和諧共生是中國式現代化的考驗。21世紀伊始，從「以人為本的科學發展觀」到「青山綠水就是金山銀山」，中國大陸決定走和諧共生、道法自然、永續發展的現代化新路，並揚棄戡天役物、竭澤而漁、以鄰為壑的沉痾。這是21世紀中國人面臨的新挑戰，也是中國式現代化有別於其他現代化模式的重要分歧。

第五，儘管中美關係目前面臨考驗，同時也對台海、東海與南海和平帶來危機與挑戰，但中國人依舊堅持要走和平發展、和諧共處、合作共贏的中國式現代化道路；並積極推動「一帶一路」倡議，協助「全球南方」和發展中國家建立起高品質、高效率的基礎設施，進而選擇符合自身條件的發展模式。至於中美關係方面，中國人強調「太平洋夠大，中美應該和平共處」，依舊堅持發揮戰略定力，絕不輕易因霸權主義的挑釁和軍事工業集團的利益糾葛，而改弦易轍。

由此可見，中國式現代化的開展具有劃時代的意義。但究竟如何落實中國式現代化的整體任務？還有待進一步觀察與反思。