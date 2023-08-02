大陸國台辦與台灣統派團體在南京舉辦研討會達成六點共識，著墨於將「中國式現代化」概念與兩岸關係相聯結，卻忽略台灣在「中國式現代化」構建過程中，曾經扮演的角色。此處雖有留白，但並不遺憾，反而給兩岸有識之士提供了一個深入思考的課題：「中國式現代化」的台灣經驗究竟為何？

中國式現代化的台灣經驗

去年召開的中共二十大，「中國式現代化」上升至意識形態論述體系的最頂端。過去，大陸官方常講「中國特色社會主義」，中國特色是表、社會主義是裡，如今「中國式現代化」雖未取代「中國特色社會主義」，大陸也絕對不會放棄中共領導的社會主義制度，但「中國式現代化」的包容性更大、格局更高，對於台灣而言，也更具有「參與感」。

「中國式現代化」之所以比「中國特色社會主義」更具包容性，是因為現代化是全球格局的發展論述，社會主義則具有東西陣營劃分的意味，北京既然有意領導全球治理、建構人類命運共同體，就必須與國際普世價值接軌。淡化社會主義，並非放棄一黨制，而是將原本屬於「社會主義」範疇的以黨領政體制與中國傳統政治文化中的「大一統」思想銜接，進而轉移到「中國式」的涵義之下。

既然如此，台灣身為中華民族一分子，有責任總結出在地實踐、台灣經驗的「中國式現代化」理論架構：首先，台商台資是40多年來大陸改革開放的參與者、貢獻者，大陸網路媒體曾報導，大陸外匯收入最高的前10大企業中，台企幾乎占據半壁江山。同時，台商投資大陸的經濟成果也外溢為政治效應，台灣人源源不斷赴大陸發展興業、安居樂業，成為維繫兩岸交流與和平穩定的紐帶。

1949年兩岸分治以來，兩岸發展道路不同，台灣在中華文化基礎上，採行西方自由民主制度，其政經發展歷程，本身就是中華民族現代化的一個探索，有成就，也有失敗。廈門台商回憶，習近平早年在福建工作，對新竹科學園的發展非常有興趣，讀了不少台灣出版的書籍，從這個側面可以看到，台灣政經發展模式對大陸的吸引力。如果沒有蔣經國時代一批精通中外技術官僚的高瞻遠矚，今天台積電「護國神山」根本無從建立。

台灣對大陸的「中國式現代化」應享有發言權，兩個主要原因：其一，兩岸制度迥異、冷戰期間分屬不同陣營，國民政府遷台70多年來，得益於與歐美現代化模式對接，台灣得以融合中西方的優勢，兼具東方之勤奮智慧與西方之自由開放，鍛就台灣經濟起飛與政治民主化的東亞奇跡，台灣人均所得在世界名列前茅，有資格成為「中國式現代化」的範本。

中華文化在台灣根深蒂固

其二，兩岸政治制度不同，大可相互借鑑，為中華文化現代化摸索出最佳路徑，如今卻有人企圖將制度之爭變成統獨之爭，令人扼腕。所幸統獨之爭只是每逢選舉炒作的議題，走進台灣社會就可以看到，中華文化根深蒂固，年輕人樂於接受大陸網路時代的「新形態文化」。兩岸若能在中華文化的共識之下尊重制度差異，台灣社會努力走出反中民粹政治，台式民主有資格成為「中國式現代化」的一股力量。

「中國式現代化」不是中共的統戰口號，而是兩岸的共同資產，台灣有資格、也有實力參與「中國式現代化」或「中華現代文明」的構建。大陸也不應單方面定義「中國式現代化」，或以此否定70多年來台灣政治經濟發展經驗，而應該鼓勵兩岸有識之士更深層次探討相關議題，達到和而不同、和而求同、相互欣賞、相互借鏡的效果。

但這一切的前提，是兩岸在永續和平發展的穩定環境之下，透過大交流與大融合，超越政治分歧、尊重彼此差異，而能以融合方式構建現代性中華文明的新形態，真正從文化層面實現中華民族復興。當務之急是，兩岸執政者應該更加開放自信，支持兩岸學者、學生、基層交流雙向恢復，讓兩岸民間更直接、更坦承地對話起來。