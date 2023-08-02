國內漢光演習甫結束，而中共對台周邊海、空域襲擾持續不斷，甚至加入無人機，令人開始思考中共未來的犯台模式，是否仍然如我們所想像的那種傳統式的兩棲登陸作戰。

俄烏戰場上，無人機的運用及反制，都展示對現代戰爭的革命性改變。一方面，無人機可用於觀察戰場，識別並標定目標座標，接著指揮後方火力加以攻擊；另一方面，反制無人機有賴整合各種射程的防空武器，以及電子戰手段，才能達到反制敵人無人機空中打擊的效果。

烏克蘭薄弱的空軍戰力，在開戰初期即被壓制，在西方提供援助前，缺乏重火力如戰車、火砲、飛彈等，但其「無人機空軍」在戰事初期發揮相當效果，成為一種「遊戲規則改變者」。土耳其提供的TB2無人機曾對俄軍攻勢發揮有效阻滯效果。美國提供滯空攻擊無人機（即自殺無人機），如彈簧刀360、600，以及鳳凰幽靈等，也有效補充烏軍部隊精準火力。

《經濟學人》專刊指出，烏克蘭戰場傳遞許多對於未來戰場的訊息。火力的革命能使守方獲致優勢，以精準火力對抗居於數量優勢的部隊，使大規模的編隊及作戰變得困難。烏克蘭軍隊甚至以比北約更快的速度及精確度發動「以數據驅動的戰鬥」（data-driven combat），偽裝和欺敵變得日益困難，即使是小規模的部隊，在一地停留過久，也會被對方無人機發現，最佳的生存方式是分散部署，並以比敵人更快的速度運動。

英國皇家三軍研究所對俄烏戰場研究得到的教訓，認為未來所有部隊都必需建置無人機，以及反無人機系統，因為兩者同等重要。在前線觀戰的北約軍官也認為，無人機及反無人機作戰，已成為一種新的聯合作戰形式。無人機可以強化對戰場的情況覺知，為精準火力指示目標，自殺無人機可以在空中盤旋數小時，以等待目標出現；無人機反制系統則可反過來擊敗或阻止敵人運用無人機。

現代戰場是爭奪制精確權的戰場，運用電磁頻譜可以強化本身的精準火力，反制敵方運用電磁頻譜則可阻止敵方精準火力對我軍的威脅。烏克蘭在戰場上損失大量無人機，有時數周內多達千架以上，這些損失多數是俄軍電子戰所造成。電子戰可以發揮干擾通訊、GPS，以及無人機的操控，不過電子戰也非完美，而且是間歇性的，俄軍也必需調回部分裝備以保護國土。另外干擾系統也會發出強大電磁波，從而被敵方發現，美國也提供電磁頻譜圖，包括位置及頻率，從而可以加以反制或迴避。

中共已大量發展並運用無人機，並在各級部隊，包括火箭軍、陸、海、空軍及麾下各兵種，可執行長距離遙控、衛星導航、中繼通訊、情報傳遞等任務，輔助其部隊執行目標搜索、情傳、標定，或是即時打擊任務。中共也發展無人機先進技術，諸如AI、忠誠僚機、資料鏈系統、網路化作戰、複雜電磁環境下作戰，並運用群集無人機等技術用於攻擊及破解敵方C4ISR系統，或滯空攻擊武器。

俄烏戰場同樣也會被敵人加以借鏡，中共可能會以極彈性的方式在台海戰場用兵。不過台海作戰環境畢竟不同於烏克蘭，如何參酌俄烏戰場的教訓，研擬應對之道，將是國軍規劃未來軍事戰略，所必需慎重思考的課題。

（作者為國防安全研究院副研究員）